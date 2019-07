Tereza Frýdová, Právo

Před pár dny televize Netflix na svém oficiálním twitterovém účtu uvedla, že třetí série Stranger Things stanovila nový rekord ve sledovanosti. Za první čtyři dny ji vidělo více než čtyřicet milionů platících diváků.

Netflix je americká internetová televize, která poskytuje divákům možnost sledovat filmy a seriály v online prostředí. Její databázi si je možné prohlížet na jakémkoli zařízení, které disponuje připojením k internetu – na mobilním telefonu, počítači, tabletu nebo například v televizi prostřednictvím herní konzole.

Společnost Netflix založil americký obchodník Reed Hastings společně s Markem Randolphem v roce 1997 ve městě Scotts Valley v Kalifornii. Své služby začala poskytovat o dva roky později. Původně nabízela uživatelům možnost půjčit si tehdy populární DVD disky. Ty jim rozesílala poštou na základě internetového požadavku. Za měsíční příspěvek si uživatelé Netflixu mohli půjčit neomezený počet DVD.

Tento způsob půjčování se osvědčil a služeb Netflixu využívalo čím dál více zájemců. V roce 2005 rozesílal denně více než milion DVD nosičů. Postupem času umožnil uživatelům sledovat filmy, na které měl zakoupená práva, také na internetu.

Do zahraničí začala společnost expandovat v roce 2010. Další zemí, kde mohli uživatelé využít jejích služeb, se po Spojených státech stala Kanada. Mezi lety 2010 a 2015 se rozšířila také do několika států západní Evropy. Na začátku roku 2016 oznámila pak globální expanzi, rozšířila své působiště do dalších sto třiceti zemí světa, a to včetně České republiky.

Databáze společnosti Netflix je odlišná pro každou zemi a odvíjí se od toho, jaká práva má Netflix v daném státě zakoupená. Největší databází jeho filmů a seriálů disponují Spojené státy, kde mají diváci k dispozici více než čtyři a půl tisíce titulů.

V tuto chvíli je internetová televize Netflix dostupná téměř na celém světě, výjimku tvoří pouze několik zemí. Její služby nejsou dostupné například v Číně, na Krymu, v Sýrii nebo v Severní Koreji. Důvodem jsou restrikce uvalené americkou vládou.

V posledních letech se společnost začala soustředit také na tvorbu vlastních filmů a seriálů. Jedním z prvních úspěšných děl se stal v roce 2013 seriál House of Cards v hlavní roli s Kevinem Spaceym. Následně Netflix vypustil do světa další díla, například kriminální drama Narcos, thrillerové retro Stranger Things nebo dramatické sci-fi Black Mirror. V rámci antologie Black Mirror byl na konci minulého roku představen také první interaktivní film Netflixu. Nese název Bandersnatch a diváci v něm sami rozhodují o tom, jakým způsobem se bude vyvíjet.

Česká produkce



Šestidílná antologie s názvem Haunted se stala prvním seriálem televize Netflix, která vznikla v české koprodukci. Režii všech šesti dílů dostal na starost Jan Pavlacký. Krátká série vznikla v roce 2018 a byla natočena ve filmových ateliérech Prague Studios, na Okoři a například i v Králově Dvoře.

Streamovací televizi Netflix si za tři a půl roku jejího působení v České republice oblíbilo velké množství diváků a její popularita roste. Přestože u nás stále nabízí většinu své produkce v původním znění, tedy většinou v angličtině, postupně se čím dál více rozšiřuje databáze o seriály a filmy, které jsou dostupné i v českém jazyce.