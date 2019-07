Stanislav Dvořák, Novinky

Klip Too Much k písni z alba High on Being vyrobili v dílně Ikym.cz (Mikuláš “Ikym” Pejcha, Daniel Novák a Dragiša Pelemiš). Žofie v něm se skleničkou vína v ruce uvažuje, jestli nepije trochu moc. Klip je je pečlivě stylizovaný a chce budit i dojem naivity.

Píseň Too Much kombinuje popovější refrén a místy skoro soulové nálady s trochu agresivnějšími programovanými bicími a zlověstným zvukem syntezátorů. Ve výsledku zní jako příjemně vyvážený nezávislý popík s určitým smyslem pro chytlavost, i když ne za každou cenu. O produkci se postarali Tomáš Konůpka a Nèro Scartch, kteří s umělkyní spolupracují v elektropopové skupině Mydy Rabycad.

Zpěvačka Žofie Dařbujánová

FOTO: Smart Communication

„Naše pouto je opravdu těsné. Dokážu si představit nahrávání s někým jiným, ale tahle deska je pro mě hodně zásadní a velmi osobní. Proto jsem na ní chtěla dělat s těmi, co mi jsou opravdu nejbližší. Pracovat s kluky je čistá radost,“ vysvětluje temperamentní Žofie Dares.

Název desky High On Being vychází z textu písně Garden Of Eden, na které se podílel uznávaný český pianista a skladatel Ondřej Pivec. „Nejen že Ondra do písně nahrál hammondky, ale taky nás spojil s brooklynským gospelovým sborem vedeným Stephanie Fisher, který je v písničce Garden Of Eden slyšet, a to je teda moje velká srdcovka,“ pochvaluje si Dařbujánová. K výsledné podobě desky přispěl také kytarista a stálý host Mydy Rabycad Ondřej Slánský nebo violoncellistka Barbora Holá, Žofiina dlouholetá kamarádka a bývalá spolužačka.