Jaroslav Špulák, Právo

Týden před zahájením letošního ročníku jste oznámili, že je vyprodáno. Stejné to bylo loni. Neuvažujete o tom, že byste festivalový areál rozšířili tak, aby pojal více diváků?

Někteří lidé z pořadatelského týmu o tom hovoří. Ředitel festivalu Michal Kaščák ale tvrdí, že to, že máme omezenou kapacitu, je nejlepší rozhodnutí, jaké kdy udělal. Díky tomu nesoutěžíme sami se sebou, nehrajeme o to, že musíme překonat loňskou návštěvu.

Kdybychom do areálu pustili více lidí, nebyla by to už Pohoda. Záleží nám na tom, abychom dělali takový festival, na jaký bychom sami chtěli jít. A my bychom se nikde nechtěli mačkat nebo kvůli davu lidí nevidět na pódium.

Kaščák je klíčová postava festivalu, jeho zakladatel. Uvádí na něm i kapely, informuje o změnách v programu i očekávaném počasí přímo z pódia, zkrátka je zřejmé, že mu záleží na každém detailu. Je to tak?

Cítím to stejně. Když se postaví na pódium a je dojatý z toho, že lidé na festival přišli, tak je to opravdové. Stejné je jeho pohnutí ve chvílích, kdy mluví o neštěstí, která se na festivalu stala.

Že je pro Michala Pohoda hluboká osobní záležitost vidím i ve chvílích, kdy jsou čtyři hodiny ráno, on prochází areálem a hledá nedostatky. Jakmile třeba narazí na drát, který trčí do prostoru a neměl by, sám to rovnou řeší.

Pro festival nicméně dýchá celý tým, který ho připravuje. Viděl jsem už v životě hodně workoholiků, ale nikdy ne tolik v jednom kolektivu, jakým je ten připravující Pohodu. Ti lidé se motivují navzájem.

Letošní ročník nabídl různorodé kapely, ať už co do žánru či jejich stáří. Má festival programovou koncepci?

Michal Kaščák říká, že koncepcí je nabízet hudbu, za kterou se nebudeme stydět. Kromě něho se na dramaturgii podílejí i další lidé, kteří mají hudební vkus a Michalovu důvěru.

Toužili jste letos po nějaké kapele, kterou jste nakonec nezískali?

Byla to britská skupina The Cure. Michal ji chtěl na festival již několik let. Když ale zjistil, kolik by stála, rozhodl se, že do toho nepůjdeme. Nyní říká, že to bylo velmi dobré rozhodnutí, protože by program vzhledem k finančním požadavkům The Cure byl jen o jednom jméně, a zbytek by byla vata. Pohoda by tak ztratila svého ducha. My ale chceme, aby byla milá, přátelská a programově bohatá.

Letos na ni přijela slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Pořadatelé se nikdy netajili svým politickým názorem a na několika scénách se na festivalu o politice a společnosti hovoří či přímo diskutuje. Je Pohoda politický festival?

Nemyslím si, že když je člověk politicky orientovaný, je to špatné. Měl by mít názory na politické a společenské dění a má možnost je svobodně říkat. Na Pohodě se to děje, a názorů na ní padne mnoho. Spoustu diskutujících ale nezveme my, nýbrž ti, kteří organizují své scény. My si ponecháváme právo veta, což znamená, že pokud by někdo chtěl na Pohodu pozvat třeba nějakého neonacistu, nedovolíme mu to.

Všimněte si, že politici, kteří k nám jezdí, nejsou členy žádné strany. Prezidenti jimi nejsou. Pokud přijdou aktivní politici na festival jako návštěvníci, přirozeně jim v tom nebráníme.

Různí se politické názory i mezi členy pořadatelského týmu?

Jsou dokonce velmi různé. Máme mezi sebou lidi, kteří jsou levicoví, středoví či pravicoví. Stejně tak jsou mezi námi věřící i ateisté. Máme pluralitu a o věcech hovoříme a diskutujeme. Spojuje nás láska k festivalu a chuť připravit ho co nejlepší.