Jaroslav Špulák, Právo

Nedá se přitom říct, že by byl festivalový areál přehledný takříkajíc na první dobrou. Jeho návštěvník si musí zvyknout na postavení hlavních i menších pódií, toalety seřazené přímo v jeho srdci, stanová městečka na obou koncích i na obrovské ruské kolo, které je jeho dominantou.

Má dvaatřicet metrů na výšku a je nejvyšší stavbou v areálu. Ve čtvrtek se u něho tvořily fronty, protože návštěvníci chtějí kromě oddechu ve výšce zhlédnout také na festivalové město v celé jeho kráse a barevnosti.

Na festivalu je k dispozici bohatá nabídka suvenýrů.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Instalace ve festivalovém areálu.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

V oproti loňsku vylepšeném areálu jezdí festivalový vláček, na různých místech jsou umělecké instalace, kterým vévodí improvizovaná galerie, v níž je instalace Viktora Freša nazvaná Birth of the Niemand (2018). Je to několik soch tlustého mužíka s vyšpulenými rty a naštvaným arogantním výrazem.

Jednou z novinek festivalu je scéna Spork Science & Magic, na které se odehrávají přednášky vědců působících v několika špičkových institucích. Odpoledne se změní na koncertní prostor a po setmění nabízí program výhradně pro dospělé návštěvníky.

Instalace Viktora Freša.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

V areálu je výstava fotografií z minulých ročníků.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

V takzvané Bezdýmné zóně (18+) si lidé mohou užít koncerty a rozhovory se zajímavými osobnostmi kulturní sféry v prostředí bez cigaretového kouře. V literárním stanu Martinus jsou nachystané besedy například se spisovateli Michalem Hvoreckým, Ivanou Pekárkovou, Simonem Mawerem a dalšími. Milan Lasica a další tvůrci textů tam také budou hledat odpovědi na to, jak dojít k tomu, že tvoříte hit.

Nádherné okolí festivalu Pohoda.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Pohoda je festival, který myslí na návštěvníky. Na pódiích jim nabízí slušný hudební program, mimo ně pak témata k zamyšlení, poučení i zábavě. Moderní hudební festival svá programová křídla takto rozkládá, neboť si to žádají doba i cena vstupenek. Navíc je pak na Pohodě pohled na nádherné hornaté okolí.