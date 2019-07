Jaroslav Špulák, Právo

Start patřil vzpomínce na zesnulé. V koncertním stanu připomněl dojatý ředitel Pohody Michal Kaščák jména tří lidí, kteří na festivalu přišli o život. Program pak zahájil koncert Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu a byl věnován památce Martina Kašáka a Nikoly Kapkové, kteří zahynuli při pádu stanu před deseti lety, i Davida Horního, jenž zemřel během dokončovacích prací v roce 2006.

Ve světové premiéře zazněla díla slovenských autorů Lucie Chuťkové, Michala Paľka a Mira Tótha. Publikum respektovalo vážnost chvíle a výkonu symfoniků věnovalo hlubokou pozornost.

Druhým tématem letošní Pohody je třicáté výročí sametové revoluce. Skupina Plastic People Of The Universe se ve čtvrtek spojila s Filharmonií Brno a pospolu představily projekt Co znamená vésti koně. Hudba zesnulého Mejly Hlavsy se v něm spojuje s texty Vratislava Brabence z let 1967 až 1979 i s textem Pavla Zajíčka ve skladbě Samson.

První provedení pásma se uskutečnilo v březnu roku 1981 v Kerharticích u České Lípy. Díky důkladnému utajení odehráli Plastic People of The Universe koncert bez zásahů represivních složek, ale dům, v němž se konal, pár týdnů poté vyhořel. Vzkaz Státní bezpečnosti byl jasný: každý prostor, ve kterém ilegálně vystoupíte, shoří. Jak na trenčínském pódiu před koncertem řekl Kaščák, kapela potom raději nekoncertovala.

Dalším tématem prvního dne festivalu byla vzpomínka na album Bolo nás jedenást trojice Jaro Filip, Milan Lasica a Július Satinský. Vyšlo v roce 1981 a poprvé byly písně z něho na Pohodě zahrané před dvěma lety. Letos se k nim Lasica společně s Kaščákem, jenž s ním koncert moderoval, vrátil.

Milan Lasica a ředitel Pohody Michal Kaščák uvedli album Bolo nás jedenást.

FOTO: archiv festivalu Pohoda

Na pěveckou i hudební pomoc si přizvali Dorotu Nvotovou, Juraje Podmanického z kapely Billy Barman, Laskyho z Pary, Petera Lipu, a také Zuzanu Kronerovou a Yeal Shoshanu Cohenovou, zpěvačku skupiny Lola Marsh, které spolu ve slovenštině zazpívaly píseň Čerešně.

Ozdobou prvního dne byl nicméně set britských The 1975. Ve svém aktuálním živém zvuku potlačili akcent na elektronickou linii a více se soustředí na tradičnější provedení. Jejich skladby tím nabyly větší přesvědčivost a celé vystoupení se pak diváků evidentně velmi bezprostředně dotýkalo. Kapela hrála s nasazením, fanoušci se bavili a mimoděk tak padlo i potvrzení o tom, že manchesterští The 1975 jsou výrazným reprezentantem současné ostrovní scény.

Izraelská skupina Lola Marsh se na Pohodu pravidelně vrací. Proto o ní na pódiu před jejím vystoupením hovořil Kaščák jako o té, kterou s festivalem spojuje bezmála rodinný vztah. Přestože je repertoár Izraelců autorsky i interpretačně spíše průměrný, jejich přijetí diváky bylo nadšené.

Na Pohodě vystoupil i britský raper Skepta.

FOTO: archiv festivalu Pohoda

První den vládlo na Pohodě slunečné počasí. Do areálu již dorazila většina z očekávaných třiceti tisíc návštěvníků a název celé akce se zcela přirozeně vetknul do jejich počínání a kontaktu s hudbou. Tančilo se i na koncertech domácí skupiny Para nebo na popůlnočním vystoupení britského rapera Skepty.