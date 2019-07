jaš, Právo

„Promluvili bychom si o Ježíšově názoru na ženy,“ uvedla zpěvačka v televizním pořadu Andrew Denton’s Interview. „Zeptala bych se ho, co si skutečně myslí o ženách. A jestli si myslí, že by Ježíš souhlasil s tím, že žena má právo dělat si, co chce, se svým tělem.“

„Možná mě jednou na schůzku pozve. Myslím, že tento papež by to mohl udělat. Mám dojem, že by si se mnou o tom chtěl promluvit,“ ukončila.

Zpěvačka také prohlásila, že v určitém období života žila téměř jako řeholnice, ale bez hábitu. „Každý má v životě období, kdy žije bez sexu,“ vysvětlila.

Madonna před několika dny vydala své nové studiové album nazvané Madame X. Při té příležitosti se objevuje v různých zpravodajstvích a hudebních i společenských relacích. Ventiluje v nich svůj názor na svět i pocity, které ji momentálně provázejí.