ČTK, Právo

Hlavní pořadatel Romek Hanzlík totiž nedávno po krátké těžké nemoci zemřel, jeho spolupracovníci se kvůli souvisejícím komplikacím rozhodli 21. ročník zrušit.

Vedení jihomoravského města Mikulov doufá, že tradice bude v nějaké formě v příštích letech pokračovat.

Festival se měl uskutečnit poslední srpnový víkend na dvou pódiích za účasti kapel Povodí Ohře, Primitives Group, Khoiba, Houpací koně, Dunaj nebo Už jsme doma a F. P. B. Zájemci o vstupenky už se však dozvídají, že Eurotrialog nebude. Informaci dostala také mikulovská radnice.

„Byl to tradiční festival, kterého jsme si velmi považovali. Na trhu současné muziky to byla výjimečná akce. Doufáme, že to bude jen dočasná přetržka,“ řekl starosta Rostislav Koštial.

Město počítalo pro letošek s finanční podporou festivalu, která tak zůstane nevyužitá.

Eurotrialog před dvěma dekádami začínal jako setkání kapel z Česka, Slovenska a Rakouska, což usnadňovala poloha Mikulova.

Hudba různých žánrů a generací

V několika posledních ročnících měl podtitul Festival nepopulární hudby. Pořadatelé tím vyjadřovali svůj záměr prezentovat kvalitní hudbu různých žánrů a generací, která stojí mimo hlavní proud.

Dějištěm festivalu byl amfiteátr pod Turoldem nedaleko historického centra města.

Loni hrála v Mikulově japonská skupina Green Milk from the Planet Orange nebo Američanka Lydia Lunchová. Jediný loňský festivalový koncert odehrála na Eurotrialogu sestava Iva Bittová, Lenka Dusilová a Monika Načeva.

Romek Hanzlík zemřel v noci na 1. června ve věku padesáti sedmi let. Patřil k výrazným osobnostem tuzemské alternativní hudební scény. Hrál na kytaru ve skupinách F. P. B. a Už jsme doma, později se dal na dráhu hudebního manažera a promotéra.

Kromě toho byl také vášnivým cestovatelem, cyklistou a fotografem. Získal mimo jiné ocenění v prestižní soutěži Czech Press Photo.