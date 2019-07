Zemřel Rip Torn, hrál v Mužích v černém či v Columbovi

Ve věku 88 let zemřel americký herec Rip Torn, který se během téměř sedm desetiletí trvající herecké kariéry objevil ve filmech, jako například Muži v černém nebo Pán šelem. Oznámily to ve středu tiskové agentury. Hercova bouřlivá povaha mu pomáhala při ztvárňování charakterních rolí, ale občas mu komplikovala profesní dráhu i osobní život. Několikrát byl oceněn televizní cenou Emmy, několikrát se dostal do konfliktu se zákonem.