Šárka Hellerová, Právo

Tvrdíte, že jste se při tvorbě písní nenechali ničím omezovat a realizovali jste, cokoli vás napadlo. Znamená to, že jste se v minulosti v nějakém ohledu drželi zpět?

Kdepak. Nenechat se omezovat je náš základní postoj, který platí při každé práci na nových skladbách. Cítíme svobodu ve vyjadřování, děláme, co se nám zamane. Nemám pocit, že by v našem původním záměru byla nyní změna. Výsledek je ale samozřejmě pokaždé jiný.

Vždy usilujeme o co nejlepší písničky. Nikdy jsme se nenechali omezovat nahrávacími společnostmi ani fanoušky. Nechápejte to špatně, fanoušky milujeme. Ale o tom, co budeme dělat, rozhodujeme my.

Opravdu jste nikdy nebyl v pokušení podlehnout očekáváním fanoušků či zopakovat osvědčené postupy?

Vůbec. Očekávání mají jiní lidé, já je nemám. Jsem svobodný. Nahrajeme nejlepší možnou desku a názory ostatních přicházejí na řadu, až když ji vydáme. Pak se může každý rozhodnout, jestli se mu líbí, nebo ne.

Jsem samozřejmě šťastný, když se líbí, protože díky tomu mohu dělat svou práci a cestovat po světě, což je nádherné. Když ale tvoříme, nezajímá nás, co si kdo myslí.

Ranila vás někdy ostrá kritika?

Ne, když jste sám spokojený, není důvod, aby se vás dotkla. Nikoho nedonutím, aby se mu naše tvorba líbila. Ani nechci.

Opakovaně mluvíte o tom, že nemáte nejmenší zájem se hudebně vracet ke kořenům kapely. Znamená to, že cítíte, že by si to fanoušci přáli?

Občas ano, ale co já s tím? Někteří lidé rádi poslouchají dokola to samé, jiní si zase užívají progres. Nemůžeme ale psát na míru někoho konkrétního, protože bychom tím zase zklamali jiné. Nahrajeme to, co cítíme, a jdeme dál. Nechceme se opakovat. Myslím, že to je důvod, proč tu In Flames stále jsou.

Na písních pracujete především s kytaristou Björnem Gelottem. Máte pocit, že se vaše spolupráce i po letech prohlubuje?

Rozhodně ano. Když byl v kapele ještě baskytarista Jesper Strömblad, pracovali jsme ve třech. Po jeho odchodu před deskou Sounds of a Playground Fading (2011) jsme se s Björnem ještě více sblížili a začali jsme spolupracovat velmi intenzivně.

Známe se dokonale a pracuje se nám skvěle. Myslím, že se vzájemně inspirujeme k tomu, abychom se stále zlepšovali jako muzikanti i umělci. Björn má úžasný cit pro melodii a je jedinečný kytarista. Výborně se doplňujeme a vzájemně dokončujeme své nápady.

Těšíte se na letní festivaly?

Ano, miluju je. Člověk na nich potká mnoho přátel z jiných kapel a hraje různorodému publiku. Baví mě hrát lidem, kteří o nás třeba ještě nikdy neslyšeli. Obvykle to bývají velmi příjemné a uvolněné koncerty. A nemůžu se dočkat našeho Borgholm Brinner Music Festivalu, který se koná na začátku srpna. Moc mě baví vytvářet jeho dramaturgii. První ročník byl povedený a doufám, že letos to bude stejné.

Co děláte ve dnech volna?

Kromě toho, že odpočívám a užívám si blízkost rodiny a přátel, pracuju ve svém pivovaru. S přáteli jsme ho založili před dvěma lety kousek od Stockholmu. Dělám na receptech a rád pivo sám vařím.