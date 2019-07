kat, Novinky

Tajný život mazlíčků 2 přesouvá městského pejska Maxe na venkov. Po krutém zjištění, že má v srdci své paničky konkurenci v podobě muže a miminka, musí čelit nástrahám života na vesnici, který mu předepsal veterinář. Potkává řadu nových nepřátel, třeba krocanů - ti prý jsou nejhorší. Jeho kamarádka Brigitte má zatím hlídat Maxovu oblíbenou hračku, která jí ale spadne do domu plného vzteklých koček, kam se pro ni musí vypravit. O napínavá zvířecí dobrodružství tedy zjevně nebude nouze.

Do kin se ale nejspíš nechodí jen s dětmi. Stříbrná příčka totiž patří hororu Annabelle 3, v němž zvědavé dívky nechtěně probudí do té doby bezpečně uloženou panenku Annabelle a s ní i veškeré zlé duchy v okolí. Co bude následovat? Přeslazená romantika asi opravdu ne...

Hororová panenka Annabelle je zpět.

Třetí místo obsadil hudební film Yesterday o neúspěšném písničkáři, který se po úrazu probudí ve světě, kde nikdo nezná legendární Beatles, dokonce ani Google. Začne tedy hrát jejich písně a vydávat je za své, čímž si získá neskutečnou popularitu. Musí se vypořádat nejen s nečekanou slávou, ale i se svým svědomím...