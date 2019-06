Jaroslav Špulák, Právo

Vzpomínáte si, jak vlastně Skutečná liga vznikla?

Ano, byla to tehdy vlastně rebelie proti obrovské hudební soutěži, kterou pořádala nadnárodní výrobna limonád. S kolegou jsme se náhodou dozvěděli výsledky dopředu, velmi jsme se tomu podivili a založili jsme Skutečnou ligu. A té je letos už patnáct let.

Jak odměňujete vítěze jednotlivých ročníků a kategorií?

Obdrží samozřejmě ceny, které jsou v soutěžích obvyklé. Skutečná liga přinesla i další cesty. Jsou to třeba scény Skutečné ligy na festivalech, na nichž se už prezentovaly mnohé nadějné kapely. Bohužel je škoda, že partneři u nás podporují kde co, hlavně mnohdy komerčně bezvýznamné akce, ale mladé hudebníky ne. To mě dost mrzí, nicméně doufám, že si k nám i velcí sponzorští hráči cestu najdou.

Na které kapely, jež Skutečnou ligou prošly, jste pyšný?

Je jich řada. Skutečnou ligou prošlo více než tři a půl tisíce skupin, které hrály naživo. Vítězi se stali například Hentai Corporation, kteří jsou skvělí. Kapelu Koblížci jsem objevil, když jejím členům bylo asi třináct let. Hodně lidí se mi smálo, a nakonec jsme v roce 2012 dostali Českého slavíka v kategorii Objev roku. Nejsem manažer, který jen vyplňuje faktury a zvedá telefony. Snažím se kapelám skutečně pomoci.

Lukáš Fousek pracuje pro české kapely.

FOTO: archiv L. Fouska

Měl jste vždycky pocit, že má Skutečná liga pro české kapely smysl?

Ano, měl. Když hrají v základním kole, mají možnost zahrát si na perfektní aparát a vše jim natočíme na video. Následně ho umístíme na hudební portál Musicmap.tv. Také jim uděláme minutové video, kterým mohou svou kapelu dál představovat. Za to vše nejsou žádné poplatky.

Zhruba sedmnáct kapel se už dostalo na polský festival Poland Rock. Chodí na něj až dva a půl milionu lidí během čtyř dnů. Velmi si cením toho, že mi pořadatelský tým z tohoto festivalu dal možnost, abych pro něj hledal kapely z Čech, Slovenska a Maďarska.

Kapelu Snuff, která také prošla Skutečnou ligou, jsem dokázal dostat k manažerovi skupiny Guns N´ Roses. Během jeho návštěvy v Čechách jsem ho pozval ke mně domů. Protože to ale nebylo plánované, neměl jsem připravený žádný dárek. Nakonec jsem mu dal sušené houby z křivoklátských lesů. Říkal, že už toho dostal hodně, ale tohle ještě ne.

Kapela The Snuff se nakonec přejmenovala na Blitz Union a pomalu slaví úspěch ve světě. Teď s ní spolupracuje Sat Bisla, který objevil zpěvačku Adele. Podle mého názoru ji čeká úspěch a doporučuji ji sledovat. Nedávno jsem s ní byl v Los Angeles. Měla možnost zahrát si v legendárním klubu Whisky A Go Go v Západním Hollywoodu.

V jakém stadiu je letošní patnáctý ročník?

Právě teď probíhá přihlašování do soutěže. Do tohoto ročníku razantně vstoupil Středočeský kraj, který má zájem o talenty. Kapely by měly v příštím roce hrát na městských akcích a pevně věřím, že se nám něco podobného podaří rozjet i ve více krajích. Do letošního ročníku se mohou kapely hlásit až do konce srpna.

Co na vítězné kapely ještě čeká?

Vše, co jim pomůže k růstu. Vědí to již během přihlášení se do soutěže. Myslím si, že letos bude nejvíce cen v historii. Mám z toho obrovskou radost a dává mi to energii do dalších ročníků.