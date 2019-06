jaš, kul, Právo

Natočení videoklipu se zhostili Míša Majoberová s kameramanem Markem Dienstlem. Zahráli si v něm všichni členové kapely včetně doprovodného personálu a kamarádů. Tři sestry se jím rozhodly oslavit příchod jara, slunce, rozkvetlé louky, zahradní restaurace, pivo, a hlavně blížící se velké letní turné.

„Ačkoliv nám počasí během natáčení vůbec nepřálo a během května, který byl nejsychravější za posledních deset let, jsme nemohli najít žádný slunečný den, nakonec se přeci jen podařilo zablbnout si před kamerou a zvěčnit několik historek, které Tři sestry během svého působení prožily. Vzhledem k tomu, že kapela je kopa veselá a o legraci a bláznivé nápady nemá nikdy nouzi, točilo se i to, co nás během natáčení napadlo a o to je výsledek opravdovější,“ uvedl Pavel „Mafuna“ Martínek, manažer kapely.

Zpěvák Tří sester Lou Fanánek Hagen.

FOTO: archiv kapely

„Ano, skutečně se jako kouzlem může stát, že původně řídící bubeník Franta Vrána ochutná během mycího cyklu rum, jenž zůstal v autě ještě z vánočního koncertu, a nezbyde mu nic jiného, než uplatit střízlivého majitele myčky, aby za něj odřídil dodávku. Jenomže ta se v myčce promění v kabriolet, protože v dodávce slavit jaro nelze. Ale nejen v myčce bylo veselo! Při hledání zahradní restaurace v malebných vesničkách si párkrát zakroužíme na kruháči s ukradeným policistou, Ronald se seznámí s místní kočkou, a nakonec se všichni sejdeme u špekáčků a rozkvetlé pípy, kterou Fanánek jednoduše vykouzlí,“ doplňuje Míša Majoberová.

Maketu policajta kapela sice chtěla původně skutečně ukrást někde u silnice, ale nakonec se rozhodla si jej pořídit zcela legálně.

„Ta krádež nebyla myšlená vážně, spíš jsme si ho chtěli jen na pár dní někde u silnice půjčit. Jenže pak médii proběhla zpráva, že ho někdo skutečně v nějaké obci odcizil a pan starosta byl z toho tak smutný, že jsme se rozhodli od podobného experimentu upustit,“ uvedl Mafuna.