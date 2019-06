Stanislav Dvořák, Novinky

Žádají především jmenování nového uměleckého ředitele Opery Národního divadla a Státní opery a hudebního ředitele Státní opery na základě transparentních pravidel.

Dále požadují „transparentní výběrové řízení” na ředitele Národního divadla a chtějí také zahájit diskuzi o kompetencích Garanční rady pro Národní divadlo.

Spor s vedením se táhne už delší dobu. Zaměstnancům se nelíbí nový umělecký ředitel Opery ND a Státní opery Per Boye Hansen, který by měl nastoupit 1. srpna.

Po řediteli Národního divadla Janu Burianovi žádali už dříve vysvětlení výběru norského divadelního režiséra. Jako poradce ředitele prý v divadle vyvolal jen krizovou situaci a nemá vizi.

Per Boye Hansen

FOTO: Národní divadlo / Jakub Fulín

„Jde pořád o jednoduchou, ale principiální otázku: jestli smí ředitel Národního divadla po poradě s domácími i zahraničními odborníky jmenovat uměleckého ředitele souboru v souladu s platným právem a zřizovací listinou Národního divadla, nebo jestli je toto jmenování podmíněno souhlasem některých zaměstnanců nebo některých odborových organizací,” sdělil ČTK ředitel ND Jan Burian.

„I umělecké rady jsou jen poradními orgány hudebních a uměleckých ředitelů a ani v jejich statutech není nic, co by je opravňovalo bránit například nástupu renomovaného operního manažera do funkce. Vytváření nepravdivého dojmu, že nový umělecký ředitel, který nahradí svého předchůdce poté, co mu skončila smlouva, 'rozvrátí' české divadlo, je urážka inteligence většiny zaměstnanců ND.”