Tereza Frýdová, Právo

Backstreet Boys se na scéně pohybují šestadvacet let. Na začátku letošního roku vydali deváté studiové album s názvem DNA. Momentálně jsou na světovém turné k jeho propagaci, největším za osmnáct let. V Praze vystoupili po deseti letech.

Celý večer zahájil britský vokální boy band Mic Lowery. V půlhodinovém výstupu naladil diváky na taneční muziku. I díky tomu, že do svého vystoupení zakomponoval některé coververze, třeba hit Pony amerického umělce Ginuwine, vytvořil dobrou atmosféru.

Své dvouhodinové vystoupení odstartovali Backstreet Boys písní Everyone. Už při ní ukázali, že taneční skladby, kterými se proslavili, stále skvěle ovládají. Nutno říci, že celý začátek vystoupení byl v kontrastu s nadšenou reakcí publika příchodem poměrně vlažný. Poklidná atmosféra setrvala i během několika následujících skladeb.

Backstreet Boys zazpívali své největší hity i novinky.

FOTO: ČTK

Zlom přišel s hitem Get Down (You´re The One Before Me). Během něj se lidé v celé hale bouřlivě roztancovali. A přestože po zbytek koncertu byly známé hity prokládány skladbami z nového alba, publikum zůstalo v pohybu až do jeho konce.

Jelikož se mezi repertoár Backstreet Boys řadí kromě tanečních písní také spousta chytlavých balad, nechyběly ani ony. Zazněly například Incomplete nebo Shape Of My Heart. Zároveň si hudebníci připravili několik sólových vystoupení. Brian Litter zapěl Nobody a Nick Carter si vzal na starost skladbu z nového alba The Way It Was. Atmosféra nicméně trochu upadala. Kapele více svědčí, když zpívají všichni členové společně.

Koncept halového turné DNA je skvěle promyšlený a působivý. Provázejí ho světelné efekty, neonové mikrofony na scéně a důmyslné vizualizace, které jednotlivé skladby doplňovaly. A přestože Backstreet Boys na začátku večera nepozdravili, v jeho průběhu kontakt s publikem navázali. Hlavním bavičem večera byl bezpochyby Brian Litter, jenž svými podivnými skřeky rozesmál často všechny diváky.

Backstreet Boys měli výpravnou scénu.

FOTO: ČTK

Fakt, že se Backstreet Boys v devadesátých letech stali idolem mnoha dospívajících dívek, definoval atmosféru sobotního večera. Stačilo, aby se jakýkoliv člen kapely sladce usmál do kamery, která snímala dění na pódium, a O2 arenou rezonoval jekot žen ze všech stran.

Byla to především oslava „devadesátkových“ Backstreet Boys. Podle nadšení, které bylo na konci koncertu cítit ze všech stran, bylo toto rozhodnutí správným krokem.