Součástí programu divadelního festivalu je už dvacet let Open air program, který přináší divadlo, koncerty, zábavu doslova do ulic, do všech možných koutů historického centra města.

Hraje se tak v ulicích, na náměstích, na schodišti, terasách i v přilehlých parcích. Představení jsou určena doslova všem: náhodným kolemjdoucím, divadelním fajnšmekrům, kteří chtějí objevovat stále něco nového, i lidem, kteří se jen chtějí bavit.

Na scéně u Městské hudební síně zaujalo v sobotu odpoledne studentské představení Krysař v podání souboru Nemáme a Lachtani.

Procházejí městem, dají si sklínku vína či chladivý půllitr piva, poslechnou koncert nebo se zaposlouchají do mluveného slova. Nezapomnělo se ani na děti, kterým je kromě jiného určen pravidelný čas na Letní scéně Klicperova divadla pro každodenní pohádku. Večer ji pak střídají koncerty pod širým nebem.

„Obecně lze říci, že Open Air Program divákovi nabízí přehlídku aktuálního dění z oblasti současného amatérského divadla i profesionální nezávislé a alternativní scény,“ shrnula ředitelka Open Air Programu Barbora Hodonická.

„Společně se zástupci Klicperova divadla a Divadla Drak, kteří jsou organizátory hlavního programu, jsme se shodli, že leitmotivem festivalu bude Oslava. Takové výročí si zaslouží pořádnou ceremonii s dávkou chlebíčků, patosu a dárků. Jeden dlouhý večírek se vší pompou a radovánkami. Divadelní salvy se ponesou celých osm,“ slibuje Hodonická.

Open Air Program pro letošní jubilejní ročník představil nové webové stránky, které umožňují divákovi lepší orientaci v rozsáhlém programu, a to i na mobilních zařízeních přímo v místě akce.

„Většina představení a koncertů je přístupná pouze za dobrovolný příspěvek, a to před nebo i po jeho začátku na dané scéně. Snažíme se zachovat představení, koncerty, workshopy a další program finančně dostupný všem našim návštěvníkům,” dodala Hodonická s tím, že na některá představení, však vstupenky nutné jsou. Kdo je nemá, má možnost je v rámci doprodeje zakoupit vždy hodinu před začátkem představení v Infocentru v Žižkových sadech nebo přímo v místě představení.

V „kamenné části“ programu, tedy na scénách obou profesionálních hradeckých divadel, se až do 28. června, kdy festival končí, odehraje na 130 produkcí. Open Air Program nabídne více než dvě stovky představení plus akce doprovodného programu.

Festival založil v roce 1995 tehdejší ředitel Klicperova divadla Ladislav Zeman. Návštěvníci se mohou také zapojit do ankety, jaký by měl být nový název festivalu. Ten by mohl začít platit už příští rok. Hradecký festival každoročně přiláká desítky tisíc lidí.