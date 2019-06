Jaroslav Špulák, Právo

Nebyl v posledních měsících koncertně až tak činný. Před pražskou zastávkou si střihl vystoupení doma v Británii a na scéně Metronome Festivalu Prague na Výstavišti v Holešovicích jako by ještě hledal jistotu.

Občas měl potíže s intonační přesností, což lze ale přičíst faktu, že to byl prostě živý koncert. Jednu písničku přerušil a zkusil to pak spolu s kapelou znovu a lépe, při uvádění skladeb působil dojmem, jako by nevěděl, co sdělit. Muž, jenž je silný v drzých mediálních prohlášeních, docházel k jistotě rockové hvězdy, kterou bezesporu je, poměrně pomalu.

Mostem k tomu byly písničky Oasis. Slavná britpopová kapela, která vstoupila do hudební historie už v polovině devadesátých let, ukončila svou činnost v roce 2009. Důvodem byly spory mezi bratry Liamem a Noelem Gallagherovými, které postupně přerostly ve vzájemnou nenávist. Po skupině nicméně zůstalo několik mimořádně silných písniček, a Liam Gallagher po některých z nich v Praze sáhl.

Začal skladbou Rock ’n’ roll Star, následovala Morning Glory a během zhruba hodinu a čtvrt trvajícího setu doputoval až k Cigarettes & Alcohol, Lyle, Wonderwall a přídavkovým Be Here Now a Champagne Supernova. Přidal kousky vzniklé mimo Oasis, nicméně ty od nich byly u publika přijímány s větším nadšením.

Obrovskému pódiu při jeho setu vládla neméně obrovská projekce, s jejímž obsahem postaveným na snímání dění v čase pracoval šikovný grafik. Gallagherova kapela byla spolehlivě profesionální, její členové hvězdě koncertu skvěle asistovali i ve vokálních partech, a byly to momenty, jež vystoupení povyšovaly. Dav pod pódiem ale při jeho setu řídl, což svědčí o tom, že vystoupení nebylo tak docela strhující.

Britská Morcheeba existuje od roku 1995. Jejími protagonisty jsou zpěvačka Skye Edwardsová a kytarista a skladatel Ross Godfrey. Nebylo to tak vždy, v roce 2003 se rozešli a ona kráčela po sólové cestě. V kapele v té době zpívala Daisy Marleyová. Po šesti letech byla ale Morcheeba zase v plné síle.

Ona plná síla v jejím případě platí spíše pro období před rozchodem tandemu. Skupina tehdy k poklidně plynoucímu trip hopu přidávala prvky r’n’b a popu, což mělo u fanoušků pozitivní odezvu. V té době vybudovala svou slávu a v Praze během jejího setu bylo patrné, že z ní stále čerpá.

Její hudební výrazivo dbá na stylové požadavky. Je trochu monotónní, snové, jemné v prezentaci. Když se ale po nějaké chvíli všechny ty prvky nakupí, začne to zavánět stereotypem. Je pak na Skye, aby předvedla, že její hlas má vedle příjemné barvy třeba i dynamiku a svěžest. Na Metronome Festivalu Prague o to poctivě usilovala.

Britští Band of Skulls hnuli náladou akce v pátek v podvečer. Jejich hudba čerpá z více vlivů, jsou v ní blues, garážový rock, indie rock, ale dotýká se i tanečních prvků. Zpěvák a kytarista Russell Marsden a zpěvačka a baskytaristka Emma Richardsonová se o party dělí a často zpívají spolu. V jejich hudbě se snoubí nápaditost se syrovostí i zpěvnost s jakousi ledabylostí. Na pódiu k tomu všemu působili přirozeně a sympaticky.

Když Pražský výběr chystal program na Metronome Festival, sáhl i pro skladby, které naživo tolik neprezentuje. To udělalo z jeho setu výjimečnost, jež akci osvěžila. Byť je jeho muzika spojena s osmdesátými a devadesátými lety, profesní zručnost všech členů jí dává dostatek nadčasových prostředků na to, aby dnes obstála nejenom jako vzpomínka na staré časy, nýbrž i jako prvek dnešní rockové hudby. Michael Kocáb svým slovem mezi písněmi obě doby spojuje.

Zazněly samozřejmě i skladby, které jsou výkladní skříní tvorby Pražského výběru. Na pódiu se zjevovaly figurky, jež do příběhu skupiny patří a Iva Pazderková přišla jako host zazpívat písničku Tatrman.

Na dvou velkých scénách zpívaly v pátek Lenka Dusilová i slovenská písničkářka Katarzia, na menších se zase představili ti, kteří se do mainstreamu neženou nebo je pro ně vzdálený. Pestrost programu je základem dramaturgie festivalu.

V sobotu na něm vystoupí Kraftwerk se svou 3D show, Primal Scream, Anna Calvi nebo české zpěvačky v programu Hlasy svobody.