Nejlepší filmový polibek měli podle ankety MTV Noah Centineo a Lana Condorová

Internetová anketa MTV zná své vítěze. Nejlepší filmový polibek letos předvedli Noah Centineo a Lana Condorová ve filmu To All the Boys I've Loved Before, nejlepší film je podle hlasujících Avengers: Endgame.