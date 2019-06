Novinky

Velká jména samozřejmě nechybí. V Jaroměři zahraje jedna z kapel slavné thrashové čtyřky - Anthrax, která ovšem dokázala své kořeny překonat a v devadesátých letech se z ní stali jedni z nejvýraznějších představitelů crossoveru spojující thrash s a hard core s rapem. Do dneška prodala přes deset miliónů kopií svých alb. I když se frontmani měnili, přechod ke crossoveru nesedl Joeyovi Belladonnovi, kterého v devadesátých letech nahradil John Bush, než se Belladonna zase vrátil, kapelu vždy hnali vpřed kytarista Scott Ian a spolu s ním rytmika, kterou tvoří bubeník Charlie Benante a baskytarista Frank Bello.

Dalším tahákem jsou hardrockoví, psychedelií ovlivnění Monster Magnet, kteří loni vydali album Mindfucker, kde se vracejí k sevřenějším kompozicím, v nichž více vystupují do popředí rockové kořeny okořeněné stoner rockem. Do Jaroměře se vracejí také stále populárnější Parkway Drive.

Výrazné je letos zastoupení extrémně tvrdých deathgrindových kapel. Přijíždějí jak Napalm Death, tak Carcass. Zahrají také přední představitelé floridské scény přelomu osmdesátých a devadesátých let Deicide v čele se zpěvákem Glenem Bentonem. Brazilskou scénu pak bude reprezentovat Krisium.

Doby spojování industriálu s metalem připomenou Prong a Godflesh.

Chybět opět nebude hard core. Zahrají nejvýraznější představitelé newyorské scény Agnostic Front a Sick Of It All i reprezentanti přímočarého tvrdého bostonského hard coru Slapshot. Dorazí i britští punkoví Discharge, jejichž přímočarý d-beat inspiroval jak hard core, tak i grind core.