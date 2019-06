Věra Míšková, Právo

„Jeden z našich producentů za mnou přišel s nápadem Jacka Bartha na příběh o muzikantovi, který si pamatuje hudbu Beatles ve světě, kde si na ni nikdo jiný nevzpomíná,“ říká Richard Curtis o zrodu scénáře.

„Ten nápad jsem si zamiloval, ale v ten moment jsem jim řekl, že scénář číst nechci. Šel jsem pryč a na základě tohohle jednoduchého, leč brilantního nápadu jsem film sám napsal. Ale nikdy jsem neplánoval to režírovat, ani jsem nepřemýšlel nad tím, kdo by to měl být, protože především musíte napsat takový scénář, u kterého nezáleží na tom, kdo bude režisér. Nicméně jakmile jsem scénář dokončil, Danny Boyle byl první, na koho jsem se obrátil.“ Ten k radosti všech zúčastněných souhlasil a film dostal zelenou.

Hlavním hrdinou příběhu je Jack Malik, věčně leč marně se prosazující zpěvák/písničkář z malého anglického přímořského městečka. Jeho sny o slávě však rapidně blednou. A pak se to stane: po děsivé autobusové nehodě se Jack probouzí a zjišťuje, že je jediný, kdo si pamatuje Beatles. Začne tedy hrát písničky nejúžasnější kapely v historii, kterou nikdy nikdo neslyšel, a jeho hvězda letí vzhůru, dveře mezi starým a novým životem se přivírají…

Nová tvář na filmovém nebi?

Najít představitele Jacka Malika byl docela oříšek, protože musel umět stejně dobře zpívat jako hrát. „Měli jsme pár skvělých castingů, kam přišla spousta velmi dobrých herců, kteří neuměli zpívat, a spousta velmi dobrých zpěváků, kteří neuměli hrát,“ vzpomíná Curtis.

„Rychle bylo jasné, že pokud herec neumí krásně zpívat a hrát na kytaru – a také hrát na klavír a hrát jako herec a být zábavný – tak to není ten pravý,“ dodává Curtisův dlouholetý producent Tim Bevan. „Taky začalo být čím dál tím jasnější, že Jacka bude hrát někdo, kdo se ještě ve filmu neproslavil.“

Volba padla na osmadvacetiletého Himeshe Patela, který měl do té doby zkušenosti jen z drobné televizní práce. Nepatřil sice k nejžhavějším kandidátům, ale když pak začal hrát, bylo rozhodnuto.

„Když hrál USSR na akustickou kytaru, a jakmile začal zpívat, věděl jsem to. Bylo to, jako bych tu písničku, kterou miluju, nikdy předtím neslyšel.

Přivlastnil si ji. Měl k písním od Beatles naprostý respekt, ale zároveň byl při nich svobodný. Něco na Himeshovi prostě bylo takové, že jste měli pocit, jako kdyby ty písničky byly jeho.“

Všechno co potřebuješ je láska

„Několik týdnů předtím, než jsme začali natáčet, ke mně přišel Danny a řekl mi, ať sepíšu seznam písniček od Beatles tak, jak mě napadnou,“ vypráví Patel. „Napsal jsem asi 20 písní a na některé významné jsem úplně zapomněl. To byl zajímavý moment pro film a velmi důležitá součást příběhu.

Lyricky a muzikálně jsme zůstali věrni původním písním, ale částečně jsou to Jackovy písničky. Bylo skvělé si je připomenout a zahrát si je po svém,“ říká Patel a ještě upřesňuje: „Musíte vybrat ty písničky, které jsou v příběhu relevantní, takže zůstane spousta velkých písní, o nichž lidé budou přemýšlet, proč ve filmu nebyly. Možná si na ně Jack nevzpomněl…Až na konci filmu si vzpomene na písničku All You Need Is Love.

Patela na jeho cestě do alternativního světa stvořeného Curtisem a Boylem provádí jeho kamarádka Ellie, kterou hraje Lily Jamesová, jejíž kariéra začala vzkvétat nedávnými filmy Nejtemnější hodina, Mamma Mia!, Here We Go Again a Baby Driver.

„Lily je naše hvězda,“ říká o ní Boyle. „Pracoval jsem s ní poprvé. Když přišla, chvíli jsme si povídali a přečetli si společně pár scén. Vždycky si rád s herci scény zkouším. S Himeshem jsem při jeho castingu hrál ji a při jejím castingu zase Himeshe. Její role spočívá v tom, že je Jackova kamarádka, ale zároveň manažerka v tom smyslu, že mu pomáhá s vybavením a organizací vystoupení. Je velkým kontrastem k druhé manažerce Debře. Obě jsou velmi zábavné herečky, ale Lilyina Ellie má svůj půvab, který přetrvává, i když si to neuvědomuje. A to je jako zlato.“

Ellie a Jack spolu vyrostli a mají mezi sebou silné pouto, ale jejich přátelství se hodně změní, když se přihodí něco nečekaného. „Ať jste fanoušky Beatles, nebo ne, tohle je ten koncept filmu, který si užije kdokoli,“ říká Jamesová. „Je to film o přátelství, romanci, rodině, úspěchu a o hudbě, která lidi spojuje.“

Curtis a Boyle, oba nadšení fanoušci Beatles, by film nemohli vytvořit bez požehnání žijících členů kapely, Paula McCartneyho a Ringo Starra, a bez svolení dědiců práv po Johnu Lennonovi a Georgi Harrisonovi. Díky souhlasu hudebníků i jejich rodin mohli získat autorská práva. Ale Curtisovi to práci nijak neusnadnilo. Které z ikonických písní od Beatles vybrat? A co hůř, které vynechat? Ponechme to jako překvapení pro diváky, film jde do kin už za týden…