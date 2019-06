František Cinger, Právo

Michel Houellebecq:

Serotonin





Novinka je bilancováním šestačtyřicátníka, který vzpomíná na bývalé lásky. Nepřekvapí, že tu jsou naturalistické popisy sexuálních aktů, ale zároveň i lyrické, melancholické úvahy nad vztahy obecně. Vypravěč zjišťuje, že nemůže žít bez jedné z milenek...

Odeon, přeložil Alan Beguivin, 352 strany, 329 Kč

Michael Katakis:

Ernest Hemingway: Svědectí jednoho života





Mimořádná výpravná biografie k blížícímu se 120. výročí narození významného amerického spisovatele a novináře. Ale pod legendami o něm stále uniká jeho skutečný život. Jak vypadal jako rozesmátý kluk či mladý voják? Co psal ve svých nejdůvěrnějších dopisech?

Odeon, přeložil Jiří Hanuš, 240 stran, 499 Kč

Kateřina Farná:

Jak jsem potkala Brusel





Jak se žije v dnešním Bruselu, když nejste euroúředník? Čtivá encyklopedie novinářky a matky o městě, kde se vodí děti do školy, chodí nakupovat, a kde jsou skryté mnohé architektonické a jiné skvosty i zajímavé kuriozity. A hodně autorčiných fotek.

Grada, 360 stran, 369 Kč

Lee Child:

Minulost





Silnice, po níž Jack Reacher kráčí, se před ním větví do dvou stran. Má se vydat nalevo do Portsmouthu, nebo vpravo do Laconie? Vybere si Laconii, jeho otec tvrdil, že se tam narodil. Jenže v městečku nikdo o žádném Reacherovi nikdy neslyšel.

BB art, přeložila Iva Harrisová, 328 stran, 349 Kč

Erich Maria Remarque:

Nebe nezná vyvolených





Při návštěvě přítele v malém sanatoriu ve švýcarských horách učiní stárnoucí automobilový závodník Clerfayt nezávaznou nabídku krásné a křehké Lillian. Díky nečekanému milostnému vzplanutí bez budoucnosti prožívá intenzivně každou zbývající vteřinu...

OneHotBook, čte David Novotný, CD, mp3, 9:39 hodin, 349 Kč

Greg Rucka:

Wonder Woman 4: Boží hlídka (Znovuzrození hrdinů DC)





Od chvíle, kdy Wonder Woman poprvé vstoupila do našeho světa, ji sleduje Boží hlídka. Ale kdo jsou a co vlastně chtějí? Dianina cesta za odhalením pravdy, která začala první knihou, tady vrcholí… a přichází zrození někoho, kdo může být jejím největším protivníkem.

Crew, 160 stran, 299 Kč