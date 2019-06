Stanislav Dvořák, Novinky

Namachrovaný kuželkář (v originále Jesus Quintana) se ve filmu Going Places dostane z vězení a hned spadne do dalších potíží.

John Turturro uvedl, že to bude hodně sexuální a přisprostlý film. „Ukazuje, jací jsou chlapi hlupáci... musím to ještě trochu vypilovat, ale mám z toho dobrý pocit. Je to o tom, jak jde Jesus z vězení. Je to komedie, velmi lidská komedie.“

Ježíš z Big Lebowského

FOTO: Gramercy Pictures

Příběh je inspirován starým francouzským filmem Les valseuses (1974). Tři vyděděnci se toulají světem a způsobují průšvihy. Prchají před konzumní společností, před policií, ale hlavně před jedním naštvaným ozbrojeným holičem. S Turturrem by měli hrát hlavní role Audrey Tautou a Bobby Cannavale.

Bratrům Coenům, kteří stáli za kultovkou Big Lebowski, se prý nápad líbí.

„Jsou to mí přátelé, blízcí přátelé, a podpořili mě, když jsem řekl, že bych chtěl víc prozkoumat tuhle postavu. Řekli mi, že to musím udělat já, protože oni to dělat nebudou.“

Audrey Tautou v Něžnosti

FOTO: B-cinema

Jeff Bridges jako Big Lebowski

FOTO: Polygram

Joel a Ethan Coenovi sice nepracují na scénáři, ale zřejmě dávají Turturrovi nějaké poznámky k jeho práci. U příznivců Lebowského to může vyvolávat různé reakce, včetně nadšeného očekávání, přesto ale platí, že by si neměli dělat falešný obrázek o filmu. Going Places není Big Lebowski 2 a ani autor scénáře to nepředstírá.