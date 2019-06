Věra Míšková, Právo

Muži v černém: Globální hrozba

Video

Trailer k filmu Muži v černém: Globální hrozba

Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.

Muži v černém: Globální hrozba, USA 2019, akční, 115 min., režie: F. Gary Grey, hrají: Chris Hemsworth, Tessa Thompsonová, Liam Neeson, Emma Thompsonová a další.

Neviditelné

Video

Trailer k filmu Neviditelné

Čtyři sociální pracovnice se v denním stacionáři snaží pomoci ženám ve složité životní situaci. Když má být stacionář z moci úřední uzavřen, zaměstnankyně berou situaci do vlastních rukou. Od teď udělají vše pro to, aby svým klientkám pomohly postavit se znovu na nohy, i když to bude znamenat porušení spousty pravidel.

Neviditelné, Francie 2019, komedie, 102 min., režie: Louis-Julien Petit, hrají: Fatsah Bouyahmed, Audrey Lamy, Déborah Lukumuena, Noémie Lvovsky a další.

Rodiče na tahu

Video

Trailer k filmu Rodiče na tahu

Frank a Nancy si žijí spokojeně včetně toho, že si občas přihnou. Pak se ovšem ze dne na den ocitnou na mizině. Jasně se shodnou na dvou věcech: milovanou dceru musí udržet stůj co stůj na drahé škole a nikdo se nic nesmí dozvědět. Jen je potřeba vymyslet, jak na to. Otevřou si tedy láhev a noc strávená pitím jim přinese do života spoustu otřesných nápadů...

Rodiče na tahu, USA 2019, komedie, 97 min., režie: Fred Wolf, hrají: Alec Baldwin, Salma Hayeková, Jim Gaffigan, Joe Manganiello, Treat Williams a další.

Genesis

Video

Trailer k filmu Genesis

Šestnáctiletý Guillaume se v soukromé chlapecké škole tajně zamiluje do svého nejlepšího kamaráda. Jeho osmnáctiletá sestra Charlotte je zaskočena svým přítelem, který jí navrhuje, aby měli otevřený vztah. Na letním prázdninovém táboře najde dvanáctiletý Félix zalíbení v Béatrice. Všechno se mění...

Genesis, Kanada 2018, drama, 130 min., režie: Philippe Lesage, hrají: Noée Abita, Paul Ahmarani, Brett Dier, Pier-Luc Funk a další.

Beats

Video

Trailer k filmu Beats

Rok 1994, maloměsto ve středním Skotsku. Nejlepší kamarády Johnna a Spannera pojí pevné pouto. Nyní se však ocitají na prahu dospělosti a jejich životní cesty se mají rozdělit. Ale nadcházející léto bude jiné pro ně i pro celou zemi. Kluci toužící po dobrodružství se rozhodnou pro poslední společnou akci a vyrazí na nelegální rave.

Beats, VB 2019, hudební komedie, 101 min., režie: Brian Welsh, hrají: Laura Fraserová, Amy Mansonová, Kevin Mains, Rachel Jacksonová a další.

Spitfire

Video

Trailer k filmu Spitfire

Říkalo se, že je to učiněná krása. Jenže tahle krása uměla zabíjet. Příběh letounu, který vznikl ze soutěživosti, nabral obrysů v době, kdy se stahovala válečná mračna, a své ostruhy si vysloužil v žáru boje a stal se nejslavnějším stíhacím letounem na světě, vyprávějí poslední dosud žijící veteráni druhé světové války.

Spitfire, Velká Británie 2018, dokumentární, 99 min., režie: David Fairhead, Ant Palmer