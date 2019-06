ČTK

Vedle pěti hlavních scén se program uskuteční i na deseti doprovodných scénách. Dvě vnitřní scény nabídnou po oba dny program až do časných ranních hodin. Moderátorem hlavní scény bude Marek Taclík, informoval producent David Gaydečka.

„Doporučila bych návštěvníkům, aby dorazili co nejdříve, aby se vyhnuli tlakům ve večerních hodinách a užili si už odpolední koncerty,” řekla dramaturgyně festivalu Bára Šubrtová.

V pátečním programu dále mimo jiné vystoupí nadžánrová britská kapela Morcheeba a Liam Gallagher. Bývalý frontman britské popové kapely Oasis potvrdil, že v Praze v rámci Metronome odehraje speciální koncert trvající devadesát minut. Festival si také vybral pro premiéru svého nového alba, které vyjde na začátku června. Gallagher také v Praze odehraje písně ze své debutové sólové desky, kterou vydal v roce 2017 pod názvem As You Were, i starší hity Oasis jako Wonderwall nebo Whatever.

Morcheeba

FOTO: O & DP

Na dalších pódiích se v průběhu prvního dne festivalu představí slovenská elektronická písničkářka Katarzia, německé elektro-duo Ätna, polská indiepopová skupina Kamp!, česká Khoiba nebo legendární Pražský výběr. V unikátním prostředí Planetária, stojícího v těsném sousedství areálu a zapojeného letos do festivalového dění, zahrají večerní koncerty písničkářka Bára Zmeková a elektronický producent Ondřej Holý vystupující pod jménem dné.

V sobotu se festivalový areál otevře už ve 13:30. Na Metronome Stage, jež se změní v obří kino, bude možné shlédnout dokumentární film Šimona Šafránka King Skate. První živý hudební blok na této scéně obstarají britští neosouloví Jungle. Projekt Hlasy svobody představí výběr zpěvaček zahrnující Lenku Filipovou, Báru Polákovou, Emmu Smetanu, Terezu Černochovou, Moniku Načevu a další. Další z hlavních zahraničních hvězd festivalu Metronome budou němečtí průkopníci elektronické hudby Kraftwerk se svou proslulou 3D show, k jejímuž plnému vychutnání obdrží každý návštěvník u vchodu speciální brýle pro sledování trojrozměrných projekcí.

Dále se v sobotním programu představí britská kytaristka a zpěvačka Anna Calvi, průřez svoji více než třicetiletou kariérou nabídnou skotští Primal Scream, Ille, Die Alten Machinen, Ohm Square v původní sestavě se zpěvačkou Charlie a další. Scénu v Planetáriu obsadí Pražský filmový orchestr a v Praze žijící britský rockový písničkář Adrian T. Bell. Festival Metronome nabídne 40 koncertů.