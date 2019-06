Stanislav Dvořák, Novinky

„Původní zakoupené vstupenky do Fora Karlín zůstávají v platnosti. Jsou na stání a není třeba je měnit. Jejich držitelé mají od úterý 11. června (10 hodin) do středy 12. června (22 hodin) šanci vrátit v místě nákupu svou vstupenku na stání a přednostně zakoupit vstupenku na sezení, stačí se do středeční 18. hodiny ozvat na email info@fource.cz. Vstupenky je také možné plně refundovat do 10. července,” sdělila za pořadatele Kristýna Koreis.

Teenagerská hvězda Billie, vlastním jménem Billie Eilish Pirate Baird O'Connellová, vydala v březnu album When We All Fall To Sleep, Where Do We Go?, jež se stala druhou nejprodávanější deskou tohoto roku hned v prvním týdnu prodeje. Deska obsahuje i skladbu Bury a Friend, kterou za týden jen na YouTube vidělo více než 30 milionů fanoušků.

„Kromě zpívání se věnuji i tanci. Můj učitel tance mě požádal, abychom já nebo můj bratr složili písničku, ke které by se dala udělat choreografie. Aby si ji učitel mohl stáhnout, pověsili jsme ji volně na SoundCloud. Neměli jsme vážně žádné další úmysly, ale lidé si ji přes noc začali stahovat a už to bylo,“ vyprávěla zpěvačka v rozhovoru pro Teen Vogue.