„Tučného písničky člověk bere jako samozřejmost, jako něco, co tu bylo ještě předtím, než se naše generace vůbec narodila. Až když jsme se začali zabývat tím, jak je zaranžujeme, pochopili jsme, jaký přesah mají,“ říká producent Martin Ledvina.

Jeho slova potvrzuje i zpěvák Jindra Polák: „Pro nás mají texty těch písní silně existenciální význam. Michal byl nadžánrový umělec, všechny škatulky šly mimo něj. Věřím, že to s ním máme společné.“

Pro vydání alba se skupina rozhodla po úspěchu podzimního turné, které vrcholilo v pražském Foru Karlín a jako speciální host na něm vystoupila Tučného dcera Míša. Nebýt však spojení, které muzikanti navázali se zpěvákovou rodinu, tedy manželkou Martou a dcerami Gábinou a Míšou, deska by nevznikla.

„Když chováte k interpretovi až posvátnou úctu, může vás znalost původních verzí svazovat. Jeho žena Marta nám však řekla: 'Kluci, udělejte to, jak to cítíte, on to tak taky vždycky dělal.' Od toho jsme se odrazili,“ vzpomíná Ledvina.

Byla to právě Marta Tučná, kým si kapela nechala vydání posvětit. Řekla jim, že zpěvák nové pojetí svých skladeb „shůry“ schválil. Byl by prý rád, že žijí dál a mohou oslovit další generace posluchačů.

Od Tučného rodiny navíc skupina pro načerpání inspirace dostala spoustu jeho osobních věcí, včetně banja, deníků, americkou vlajku s podpisy countryových legend, kterou mu z USA přivezla jeho kamaráda Anka Chřestýš, ale také kazety s demonahrávkami. Na jedné z nich byla i nedodělaná píseň Nashville.

Několik písní z alba zazní také na klubovém turné, které začne v říjnu a potrvá až do prosince. Hostem šňůry bude opět Míša Tučná, která se se skupinou představí také na vybraných letních festivalech.