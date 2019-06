František Cinger, Právo

Alžběta Bublanová:

Barák





Vyprávění stárnoucí vdovou, která pozoruje sousedy, kteří na rozdíl od ní prožívají své životy. Její stereotyp nahlodá událost, která se dotkne přímo jí a ona prochází proměnou a nachází v sobě opět ženu. Osud zamíchá i se životem její dcery a jednoho z nájemníků...

Nakladatelství Petr Štengl, 154 strany, 200 Kč

Jan Vodňanský:

Hledání ztraceného Voskovce





Reportáž a vzpomínky na cestu za mužem jménem George Voskovec do USA v roce 1976. Zároveň připomenutí dvojice Vodňanský, Skoumal i popis výroční inscenace Vest pocket revue v roce 1997. Půvabná připomínka dvojice V&W i V&S.

Galén, 149 stran, 290 Kč

Jan Burian:

Vichřice a bubliny: a jiné příběhy ze života





„Se vztahem k otci (E. F. Burianovi) jsem se vypořádával značně složitěji, ovšem ne proto, že byl podle všeho geniální umělec, zatímco já ne... Jenže když se s mou pubertou téměř současně dostavily i ruské tanky, přestal jsem si myslet, že komunismus člověka osvobozuje,“ začíná jeden z autorových textů v knize navazující na předchozí vydání fejetonů.

Galén, 219 Kč, 290 Kč, e-kniha 225 Kč

John Boyne:

Chlapec v pruhovaném pyžamu





Brunovi se nechce opouštět kamarády v Berlíně a stěhovat se do místa se jménem Aušvic-Osvětim. Jenomže Fíra, nadřízený Brunova tatínka, tak rozhodl. S kým si tady ale Bruno bude hrát? Z okna vidí jen vysoký plot, pak se jednoho dne seznámí se stejně velkým Šmuelem…

OneHotBook, CD, mp3, 5:17 hodin, 279 Kč

Paul Finch:

Kořist





Mladý milionář se štěstím vyvázl z utonutí, po několika týdnech uhořel ve vlastním voze. Na tři zlodějíčky ujíždějící v ukradeném autě zaútočili štíři... Takovýchto nešťastných náhod se událo příliš mnoho. Podezřele mnoho. A tak je k případu povolán detektiv Mark Heckenburg.

Domino, přeložila Zuzana Pernicová, 360 stran, 369 Kč, e-kniha 219 Kč

Val McDermidová:

Pohřbená tajemství





Co skrývaly dvě motorky, zakopané na konci války v rašelinné bažině, že kvůli nim musel o padesát let později zemřít mladý sportovec? Vrchní inspektorka Pirieová chce najít odpovědi stůj co stůj – i kdyby ji to mělo stát místo u policie.

BB art, přeložila Radmila Damová, 352 stran, 299 Kč

Teresa Driscollová:

Mám nad tebou moc





Žena vyslechne hovor dvou žen a dvou mužů. Druhého dne se dozvídá, že jedna z dívek – krásná, zelenooká Anna Ballardová – zmizela. O rok později je Anna stále pohřešovaná. Ella trpí pocitem viny, protože nic nepodnikla. Někdo jí však posílá výhrůžné dopisy...

Ikar, přeložila Ivana Nuhlíčková, 280 stran, 299 Kč

Ray Kluun:

Třetí poločas





Stijn a Carmen jsou zdraví a bohatí manželé s roční holčičkou a oba vlastní prosperující firmu. Užívají si plnými doušky života v Amsterodamu, dokud u Carmen není diagnostikována rakovina. Ze dne na den se život změní v cestu po doktorech a nemocnicích.

Jota, přeložila Marta Nováková, 320 stran, 298 Kč, e-kniha 99 Kč

Rebecca Gablé:

Hlava světa





Branibory v roce 929. Při krvavém útoku německého vojska pod velením krále Jindřicha I. je zajat slovanský knížecí syn Tugumír. Spolu se sestrou Drahomírou jsou odvlečeni do Magdeburgu, kde se Tugumír brzy proslaví jako léčitel...

Ikar, přeložila Blanka Pscheidtová, 656 stran, 499 Kč

Vladimír Soukup, Petr David:

Praha záhadná a tajemná





Co všechno se odehrálo ve Faustově domě, co víme o Golemovi, na co narazíme při toulkách uličkami Malé Strany či Starého Města, co se skrývá v nejrozsáhlejším hradním areálu na světě? Předlouhá historie Prahy nabízí spoustu příběhů, tajemství a záhad.

Univesum, 208 stran, 349 Kč