Jaroslav Špulák, Právo

Pokáč: Úplně levej





FOTO: Warner Music

Druhé album písničkáře Pokáče obsahuje čtrnáct skladeb. Hudba a texty jsou dílem Pokáče. S výjimkou Farmáře Tondy v produkci Lukáše Chromka písně produkoval Johny Rainbow (Light & Love).

Susan Boyle: Ten





FOTO: Sony Music

Skotská zpěvačka Susan Boyleová vydává osmé studiové album s názvem Ten. Obsahuje její nejoblíbenější písně za posledních deset let a čtyři zatím nevydané skladby. Oslavuje takto deset roků na hudební scéně.

Miley Cyrus: She Is Coming





FOTO: RCA

Americká zpěvačka Miley Cyrusová uvedla na trh EP s názvem She Is Coming. Nese šest skladeb a hostují na něm Ghostface Killah, Rupa, Swae Lee a Mike Will Made-It. Je první ze série tří takových nahrávek. Vyjít by ještě měla EP She Is Here a She Is Everything, obě v letošním roce.

Tereza Balonová: Zhasni den





FOTO: Universal Music

Tereza Balonová přichází s debutovým autorským EP Zhasni den. Teprve osmnáctiletá zpěvačka na něm ve spolupráci s producentem Martinem Ledvinou potvrzuje svůj talent. Její debutový singl Sama v peřinách doprovází videoklip.

Death Angel: Humanicide





FOTO: Nuclear Blast

S desetiletou pauzou ve své práci je americká kapela Death Angel na scéně od roku 1981. Novinka je její deváté studiové album a i nadále je na ní věrná thrash metalu velmi řízného charakteru.