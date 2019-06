Jaroslav Špulák, Právo

Její pozice na scéně je přitom zvláštní. Mimo jiné i vyprodaný pondělní koncert v pražském Foru Karlín potvrdil, že stále existuje spousta lidí, kteří ji milují a podporují. Samotný set nicméně ukázal, že mnohem vlídněji jsou přijímány písně z devadesátých let, tedy z časů, kdy DuVall v sestavě nebyl.

Původní verze skladeb Them Bones, Down In Hole, No Excuses, We Die Young, Man In The Box, přídavkových Would? nebo Rooster nazpíval Layne Staley. Jeho výraz byl tak osobitý a emoce v něm tak zřejmé, že jej DuVall v tomto ohledu nemůže dotáhnout.

Zcela logicky tedy zpívá starší skladby po svém. Ony tak ale ztrácejí na své původní síle, a při koncertu jsou vlastně jenom odehrány. DuVall je přitom vynikající zpěvák. Vlastní originální výraz dává však jen písním, které na poslední tři alba seattleské formace nazpíval jako její člen.

Alice In Chains mají zkušenosti nabyté prožitými roky. Při klasickém rockovém obsazení, které čítá hru kytary, baskytary a bicích, disponují mimořádně hutným zvukem, v tomto ohledu až odzbrojujícím. Dokonce do sebe DuVallův zpěv leckdy bezmála nasává. Každý nástroj má široké aranže a v písních se často dostávají ke slovu kytarová sóla, která právě grunge začal v devadesátých letech z rockové hudby vysunovat.

Z loňského alba Rainier Fog přehráli v Praze Alice In Chains tři skladby. Poprvé na probíhajícím koncertním turné zazněly Sludge Factory a Junkhead, písničky z devadesátých let. Čtveřice je zařadila na konec základního setu, před čtyři přídavky.

Na pódiu si vystačila se dvěma velkými světelnými a zároveň obrazovými stěnami, projekce z koncertu součástí vizuálního dění nebyly. Publikum bylo nadšené. S přihlédnutím k tomu, že Nirvana a Soundgarden už zřejmě nikdy na koncertech nezahrají, protože jejich zpěváci nejsou mezi živými, jsou Alice In Chains a Pearl Jam posledními fungujícími z těch, kteří historicky patří ke grungeové špičce. Alice In Chains však bez své klíčové postavy, zpěváka Staleyho.

Předskakující Američané Black Rebel Motorcycle Club jsou na scéně již jednadvacet let. Obecně je lze vnímat jako představitele alternativního rocku, v němž jsou zabaleny vlivy blues rocku, nové vlny, country, psychedelie i další. Jejich set byl prožitý, jejich prezentace poctivá, jejich originalita ale zaměnitelná. Bylo to příjemné, ne však neopakovatelné.

