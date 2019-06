jaš, Právo

Turné začne v ostravském Gongu, kde se na pódiu objeví Janáčkova filharmonie Ostrava. 15. října zahraje ve Zlíně Filharmonie Bohuslava Martinů, 29. října a 4. listopadu se v Praze a Hradci králové ujme partů symfoniků Filharmonie Hradec Králové a turné skončí v Brně, kde budou hrát Czech Virtuosi.

Ledecký představí symfonické verze svých nejslavnějších písní a přinese i pár překvapení v podobě skladeb, jež ještě se svou kapelou nehrál.

„Písničky jsme rozebrali až na dřeň, což nám báječně pomáhá při budování symfonických verzí. Některé kapely absolvují symfonické turné tak, že k už hotovým aranžím přimontují orchestr, takže ten symfoňák mají vlastně jenom pro oko. My to stavíme poctivě od začátku,“ vysvětlil Ledecký.

Hostem koncertů bude písničkář Ivan Hlas. „Přijde mi to jako báječný dramatický oblouk. V období, kdy jsem začínal s rockovou muzikou, mě jeden kamarád přitáhl na Hanspaulku do hospody Houtyš, kde u jednoho stolu seděli Ondra Hejma, bráchové Tesaříci, Bluesberry, Krausberry a Ivan Hlas. Pro mě to bylo jako zjevení, protože jsem do té doby netušil, že ta muzika, která mě nejvíc bavila, se dá takhle senzačně dělat v češtině,“ přiblížil Ledecký.