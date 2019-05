Jaroslav Špulák, Právo

Co by si měli diváci z představení odnést?

Toruk – The First Flight je show, která je jiná, než na jaké jsou lidé od Cirque du Soleil zvyklí. Je v ní samozřejmě akrobacie, ale stojí na silném příběhu, kterým provádí anglicky mluvící vypravěč. Celá produkce si hodně zakládá na vizuální stránce. Velikost projekcí v ní se rovná velikosti pláten v pěti kinosálech. Důležitou roli hrají krásné barevné kostýmy a také loutky, dokonce i takové, které ve filmu Avatar vůbec nejsou.

Vy sám jste příznivcem filmu Avatar?

Ano, jsem jeho velkým fandou. Poprvé jsem ho ale viděl až poté, co jsem dostal nabídku vystupovat v představení Toruk – The First Flight. Hned jsem se do toho filmu zamiloval.

V roce 2010 jste s Cirque du Soleil vystupoval v show Saltimbanco. Byla to vaše první spolupráce?

Ano, to bylo mé první angažmá u Cirque du Soleil. Bylo mi jednadvacet a působil jsem v něm pět let. Být v této společnosti je pro akrobata a vůbec každého umělce velice prestižní. Je to největší a nejznámější společnost nového cirkusu ve světě. Cirkusové umění posunuje do úplně jiných rozměrů, než jaké jsou obecně známé.

Cítíte, že jste účasten něčeho mimořádného?

Určitě, je to patrné už jenom z rozměru a profesionality, která je u týmu naprosto přirozená. V České republice není možná Cirque du Soleil tolik známý, ale ve světě je to velké jméno.

Jakou roli v show Toruk – The First Flight máte?

Jsem akrobat, který hraje hlavní postavu. Ta se jmenuje Entu a je to takový mladý rošťák, jenž však má velké srdce. Prochází Pandorou se svým bratrem Raluem a s kamarádkou Tsyal, kterou potkají na cestě.

Je to náročná role?

Celá show je postavená především na skupinových číslech. Všichni akrobati se představí v několika číslech. Já tam mám jako vzdušný specialista i jedno sólové.

Máte před představením nějaké obavy?

Mám trému. Vnímám ji ale jako důsledek toho, že mi záleží na tom, aby představení bylo co nejlepší. Kdybych ji neměl, tak by mi to bylo jedno. Připouštím, že při vystoupeních v Praze bude má tréma asi o něco větší, protože jsem doma.

Jak dlouho budete součástí týmu představení Toruk – The First Flight?

Záleží to na tom, jak se mnou bude produkce spokojena. Podepisujeme vždy roční smlouvu a podle toho, jak se začleníme do týmu a jací jsme na pódiu, pak bude prodloužena, anebo skončí.