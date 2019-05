Stanislav Dvořák, Novinky

Modelář se odehrává v půjčovně dronů, o které projevují zájem umělci i jeden prezidentský kandidát. Drony mohou z výšky monitorovat různé objekty a také se s nimi pořádají závody.

Žánrově má jít o psychologický thriller. Chemik Pavel (Kryštof Hádek) se vrátil z Izraele, kde pracoval několik let pro farmaceutickou společnost. Protipólem Pavla je majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, zdánlivě divoch a provokatér. Situace ve firmě se však začne komplikovat, když chce jeden z hrdinů dron využít k něčemu ne úplně čistému.

„Dnes už není ani tak zajímavé vidět záběr natočený z dronu jako spíš dron, který takový záběr natáčí. To, co se děje za kamerou, je zajímavější. Jasně, je to technická hračka, ale je sexy. V Modeláři pracujeme s drony unikátním způsobem, a to nejen na české poměry,“ tvrdí Zelenka.

„Není to formálně komplikovaný příběh jako moje předchozí filmy Ztraceni v Mnichově nebo Karamazovi. Žánrově psychologický thriller, ale žánr je past. Bude tu pár hlášek, hlavní hrdiny si určitě zamilujete, bude to dobře odsejpat a na pár scén si vzpomenete i druhý den nebo za týden,“ dodal.

Jiří Mádl a Kryštof Hádek ve filmu Modelář

FOTO: Michaela Hermína

Veronika Khek Kubařová v Modeláři

FOTO: Michaela Hermína

Z natáčení filmu Modelář

FOTO: Michaela Hermína

Filmaři v těchto dnech natáčejí v Praze, poté se přesunou například do Brna a natáčet budou i v česko-německém pohraničí.

„Natáčení trvá od půlky května do konce června. Ve filmu dále hrají Veronika Khek Kubařová, Richard Stanke, Zuzana Fialová, Miroslav Hanuš, Helena Dvořáková, Jiří Štrébl nebo Kristýna Frejová. Za kamerou nového Zelenkova filmu stojí kameraman Alexander Šurkala, střihačem je Vladimír Barák. Na hudbě k filmu se mj. podílí Kato, lídr Prago Union, známý i z kapely Chaozz,“ doplnila Martina Chvojka Reková.

Premiéra bude 6. února 2020.