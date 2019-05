jaš, kul, Právo

Tři skladby na debutovém EP Terezy Balonové – Sama v peřinách, titulní Zhasni den a Neposloucháš - jsou autorské. Doplňuje je duet s Alešem Petrželou K nezkrocení. Producent Martin Ledvina ve svém studiu zdůraznil všechny její přednosti, především pak osobitý hlas s emotivním zabarvením a vzhledem k věku nevídanou interpretační jistotu.

„Tereza plynule přechází od nástroje k nástroji a s každým si dělá, co chce, vládne andělským hlasem, který ve svojí vyzrálosti a emocionálnosti nemá obdoby. Její texty mě okamžitě vtáhly do děje svou hloubkou. Pracovat s takovou umělkyní je privilegium a čirý požitek,“ říká Martin Ledvina.

Kromě jedinečných pěveckých kvalit vyčnívá Balonová i tím, že je talentovanou autorkou a vynikající kytaristkou. Na svůj hlavní nástroj hraje od šesti let, už ve dvanácti soutěžila s prvními autorskými skladbami na folkovém festivalu Porta. O pět let později ho vyhrála.

„Když mě rodiče v osmi letech vzali na koncert Metalliky do pražského Edenu, byl to pro mě tak silný zážitek, že jsem ihned věděla, co chci dělat,“ vzpomíná. Podobně významný účinek na ni ale mělo i vystoupení folkové skupiny Čechomor. „Utekla jsem tátovi s mámou a vběhla do první řady, kde jsem muzikantům koukala pod nohy, co dělají. Chtěla jsem to taky umět.“

Dlouhé roky předtím hrála závodně volejbal. Hudba ale nakonec zvítězila.