Putovní show Toruk – The First Flight (v překladu Toruk – První let), inspirovaná superúspěšným filmem režiséra Jamese Camerona, měla premiéru v prosinci roku 2015. Pomocí vemlouvavé hudby, působivých dekorací, a především umu artistů slibuje přenést diváka do barevného světa Pandora.

Režie představení se ujali Michel Lemieux a Victor Pilon. Fanoušci Avatara se nemusí obávat, že budou děj znát dopředu. Mytický příběh z téže planety je totiž zasazen tisíce let před události známé z filmu. Ještě předtím, než na Pandoru vstoupili lidé. Nebudou však chybět posvátný Strom duší, létající predátor Toruk ani barevný les, z něhož ve filmu přecházel zrak.

Nebude nouze o výkony na hranici lidských schopností.

FOTO: Profimedia.cz

Cirque du Soleil byl založen v kanadském Montrealu již v roce 1984 a postupně se rozrostl do zábavního tělesa, které ve své kategorii téměř nemá konkurenci. Soubor se dnes dělí na několik stálých angažmá ve světových metropolích jako New York či Las Vegas a putovní soubory objíždějící zejména další kontinenty. Od tradičního cirkusu se těleso odlišuje výhradně lidskými účinkujícími a monumentální scénou a výpravou.

Ze současné předváděné produkce patří k nejoceňovanějším představení Kà, které trvale sídlí v lasvegaském hotelu MGM Grand, v němž si artisté pohrávají s gravitací a na pohled nad ní skutečně vítězí. Cirkus naposledy navštívil Prahu v květnu roku 2017 s představením Varekai.

