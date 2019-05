Fast Food Orchestra vydali singl o vztahu k práci

Pražská reggae ska kapela Fast Food Orchestra vydala nový singl s videoklipem. Jmenuje se Do práce! a s nadsázkou ukazuje to, jaký mají členové skupiny vztah k pracování. Pointa celé písně má pak upozornit na to, že lidé by měli dělat především to, co je baví.