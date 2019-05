Stanislav Dvořák, Novinky

Boltona si fanoušci pamatují zejména díky soft-rockovým baladám a mírně nakřáplému hlasu. Zpěvák, který debutoval roku 1983, obdržel také dvě ceny Grammy.

Začínal s rockovou kapelou Blackjack a první sólové album se jmenovalo Michael Bolton (1983). Slavnější je pozdější Soul Provider. Zazpíval si s mnoha slavnými jmény, ať už je to José Carreras, Ray Charles, Céline Dion, Plácido Domingo, Renée Fleming, Wynonna Judd, BB King, Luciano Pavarotti, Percy Sledge nebo Zucchero.

„V pátek 9. srpna zahraje v areálu Korunní pevnůstky a přiveze s sebou největší hity své kariéry včetně When A Man Loves A Woman, How Can We Be Lovers nebo Said I Loved You...But I Lied,” slibují pořadatelé.

Vstupenky jsou v předprodeji v síti MaxiTicket.