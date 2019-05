Stanislav Dvořák, Novinky

Kapitán Picard (Sir Patrick Stewart) se dal na pěstování vína a prochází se po vlastní vinici. Seriál ale určitě nebude o zemědělství, akční děj se nakonec dostaví. Není třeba pochybovat, že kapitán zase zachrání svou posádku nebo i celou planetu. Zápletku zatím nikdo neprozradil, ví se jen tolik, že se děj odehrává po událostech ze seriálu Star Trek: The Next Generation, kde Stewart hrál sedm let. Samotná vinice také není úplnou novinkou, v seriálu už proběhla zmínka, že jeho rodina vlastnila vinice.

Vedle Stewarta si zahrají Alison Pillová, Michelle Hurdová, Evan Evagora, Santiago Cabrera či Harry Treadaway. Star Trek: Picard připravuje CBS a distribuovat ho má také Amazon.

Kapitán Picard

FOTO: CBS

Stewart hrál Picarda ve 178 epizodách seriálu a ve čtyřech filmech. Myslel si, že už opravdu skončil, ale producenti mu opět zavolali.

„Je mi ctí uvítat Sira Patricka Stewarta zpět ve Star Treku,” řekl v únoru 2019 výkonný producent Alex Kurtzman. „Přes dvacet let fanoušci doufali, že se vrátí kapitán Jean-Luc Picard, a ten den je konečně tady.“

Už dva roky se mluví i o tom, že příští celovečerní film Star Trek natočí Quentin Tarantino. Ten vznesl požadavek, aby film byl do 17 let nepřístupný. Většina velkorozpočtových sci-fi se orientuje na mládež a hollywoodská studia strachy trnou, aby jim komise filmy neoznačila za „R“, protože tím přijdou o diváky a peníze. Někdy i hotové filmy mírně upravují a zakrývají nahotu nebo krev, aby přišlo lepší hodnocení a kina pak mohli obsadit teenageři. Tarantino ale dělá násilné filmy a může tradici úplně změnit.