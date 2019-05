Stanislav Dvořák, Novinky

Bitter Sweet Symphony obsahovala jeden sampl z The Last Time od Stones. Díky tomu autor Richard Ashcroft z Verve nedostal ani libru. Bývalý manažer Rolling Stones Allen Klein zařídil, aby šlo sto procent zisků slavné rockové dvojici, která ale s vysamplovaným smyčcovým motivem neměla vůbec nic společného.

Rolling Stones v pražských Letňanech.

FOTO: Petr Horník, Právo

Výnos soudu byl velmi pochybný. Jagger a Richards nehráli na smyčcové nástroje, ani motiv nesložili. Také neměli nic společného s melodií a zpěvem v Bitter Sweet Symphony.

Richard Ashcroft

FOTO: Profimedia.cz

Po letech se rozhoupali a práva na píseň dali zpět Ashcroftovi. Zpěvák to sám oznámil a uvedl, že to od nich „bylo skutečně milé a velkorysé“. V interview s BBC řekl, že proti Stones osobně nikdy nic neměl. „Vždycky to byla nejlepší rokenrolová skupina na světě,“ dodal.

Nezničitelný Mick Jagger s kapelou nadále chystá koncerty. Nedávno mu prý vyměnili srdeční chlopeň a je ve velmi dobré kondici. Pětasedmdesátiletý rocker sice zrušil na konci března koncerty v USA a Kanadě, ale v létě opět hodlá vyrazit na pódium.