Britská zpěvačka, která se proslavila v odborné anketě BBC Sound of, osobitě pojí jazz, soul, pop a názvuky world music v jeden celek. Nebojí se elektronických zvuků ani symfonického orchestru. Někdy zpívá sólo, jindy s velkými orchestry v klasických koncertních sálech. V Praze vystoupí s dirigentem Troyem Millerem a orchestrem.

Jedna z nejdéle působících hip-hopových formací se jmenuje De La Soul. Newyorské trio slaví už 30 let od alba 3 Feet High and Rising. Jejich jazz/hip-hop/funkový zvuk znamenal ve své době přelom.

V Rudolfinu zazní ve scénické koncertní podobě televizní pořad Recital 64, pásmo písniček Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra natočený roku 1964 v režii Jana Roháče v poutavých kulisách barrandovského ateliéru. „Koncertem Jiřího Suchého v Rudolfinu vzdáme hold legendárním postavám české hudební scény u příležitosti čtyř kulatých i půlkulatých výročí: 95 let od narození a 50 let od tragického úmrtí Jiřího Šlitra, 60 let od založení Divadla Semafor a 55 let od uvedení televizního pořadu Recital 64,“ sdělil prezident festivalu Marek Vrabec.

Na Strunách podzimu vystoupí mimo jiné i jazzmani Lionel Loueke a Luboš Soukup nebo saxofonista a skladatel Charles Lloyd, který hrával s takovými velikány jako B.B. King, Herbie Hancock a Ron Carter. Spolupracoval také s The Beach Boys.