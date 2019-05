Jaroslav Špulák, Právo

Šestice mladých dívek, které aktuální sestavu skupiny tvoří, se na tvorbě písniček autorsky podílí. Pracuje za asistence hudebního producenta Jiřího Buriana a záměrem je vydržet na scéně delší dobu. První své skladby představily dívky z Aquababes ve čtvrtek na tiskové konferenci v Praze.

„Baví mě kvalitní pop. Byly roky, kdy u nás byl právě pop sprosté slovo. To se ale v posledních letech změnilo a já jsem rád, že mohu pracovat s talentovanými dívkami na písničkách. Je to šance, jak udělat něco, co bude mít komerční dopad a bude to kvalitní,“ vysvětlil producent a hudebník Jiří Burian.

Skupina Aquababes při vystoupení před novináři.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Současné Aquababes tvoří Simona a Denisa Katzerovy, Eleni Michailidu, Alena Shirmanová-Kostebelová, Huyen Vi Tranová a Zuzana Chalupová. Kromě tvorby písniček a jejich vydávání je plánu vyjet se na turné do vybraných měst.