RECENZE: Pomeranče jako poněkud uhoněná taškařice

Sto let od jejího zrodu a šestapadesát let od jediné inscenace u nás uvedlo pražské Národní divadlo Prokofjevovu Lásku ke třem pomerančům, stěžejní dílo opery 20. století. Fantaskní operu podle pohádkové hry Carla Gozziho složil Prokofjev v roce 1919 na vlastní libreto posléze přeložené do francouzštiny, respektive s využitím ruské adaptace hry z pera režiséra Mejercholda a jeho spolupracovníků.