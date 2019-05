kul, Právo

Dvěma mladíky následně sepsaná detailní zpráva o fungování „továrny na smrt“ se v červnu 1944 dostala i do rukou W. Churchilla a F. D. Roosevelta, po válce byla využita v norimberském procesu a dnes ji zná celý svět. Podle odborníků šlo o jeden z nejvýraznějších zápisů československých občanů do světové historie. Od „nejslavnějšího“ útěku z Osvětimi vedoucího k záchraně desetitisíců dalších lidí uplynulo letos v dubnu 75 let.

Ve filmu natočeném podle autobiografického Wetzlerova románu Co Dante neviděl hrají herci ze Slovenska, Polska, Německa i Česka. Po boku hlavních hereckých představitelů Noela Czuczora a Petera Ondrejička ze Slovenska se v roli spoluvězně představí český herec Jan Nedbal, v menší roli se objeví Ondřej Malý a z Čech je také architekt snímku Petr Synek.

Snímek z filmu Zpráva.

FOTO: Bontonfilm

Koproducentem za Českou republiku je Ondřej Zima ze společnosti Evolution Films. Tvůrcům se podařilo do jedné z rolí obsadit i britskou hvězdu filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb Johna Hannaha, známého i ze snímku Mumie. V dalších rolích hrají Wojciech Mecwaldowski, Kamil Nozynski a Jacek Beler z Polska či Christoph Bach, Florian Panzner a Lars Rudolph z Německa.

„Přestože bylo filmů na téma holocaustu natočeno již mnoho, nebude jich nikdy dost. Při jejich tvorbě je dnes potřeba cílit především na mladého diváka, čemuž je nutné přizpůsobit filmové vyprávění i vizuální prostředky,“ říká jeden z producentů filmu Zpráva Ondřej Zima z české společnosti Evolution Films.

Režisér snímku Peter Bebjak si za jeden ze svých předchozích filmů Čára o pašování cigaret přes slovensko-ukrajinskou hranici a natočený v české koprodukci odnesl před dvěma lety z MFF Karlovy Vary cenu za režii. Bebjak má na svém kontě i řadu kriminálních seriálů, jeho třídílná série Spravedlnost byla oceněná i Českým lvem.

V tuzemských kinech je nyní k vidění Bebjakova filmová adaptace mysteriózního slovenského bestselleru Trhlina, jež během prvního víkendu utržila bezmála půl milionu eur, což se dosud žádnému slovenskému filmu nepovedlo. Peter Bebjak vystudoval kromě režie i herectví a český divák ho tak může znát z Hřebejkova filmu Učitelka, kde se zapsal vynikajícím hereckým výkonem v roli jednoho z rodičů, pana Littmana.