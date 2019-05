jaš, kul, Právo

„Přáli jsme si ještě jednou supportovat velkou hvězdu v nějaké velké hale. Že to nakonec budou Muse, a hned v Letňanech, nás vůbec nenapadlo. Moc si toho vážíme a těšíme se na publikum, novou zkušenost a další životní zážitek,“ řekl zpěvák a kytarista Thom z broumovského Imodia.

„Je to pro nás velká čest a zároveň výzva nakrmit naší malou českou kuchyní tolik hladových krků, které na tak skvělou kapelu, jako jsou Muse, bezesporu přijdou,“ konstatoval bubeník Adam Jánošík z královéhradeckých The Atavists.

The Atavists mají z letošního roku dvě Ceny Anděl.

FOTO: archiv kapely

Imodium koncert v Letňanech zahájí, po nich přijdou na pódium The Atavists, následně Muse.

Skupina Imodium vznikla v roce 1999 a na svém kontě má pět studiových alb. To aktuální vyšlo v roce 2017 a jmenuje se Element. The Atavists jsou na světě od roku 2014. Vydali dvě alba, přičemž za to aktuální Lo-Fi Life z roku 2018 získali letos dvě hudební Ceny Anděl.

Britská skupina Muse vznikla roku 1994. Debutové album Showbiz vydala v roce 1999 a už tehdy se výrazně prosadila. Dodnes má v diskografii osm studiových desek a předchází ji pověst nejlepší koncertní kapely světa. Vstupenky na vystoupení Muse a jejích dvou českých hostů jsou stále v prodeji.