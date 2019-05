Jaroslav Špulák, Právo

Lake Malawi zvítězili v národním finále, v němž o reprezentantu země na Eurovizi rozhodli jak fanoušci ve svém hlasování, tak mezinárodní porota.

„Skladba vznikla na takzvaném songwriting kempu a bylo to vůbec poprvé, kdy jsem k psaní písničky pro kapelu Lake Malawi pustil někoho jiného. Na skládání se podíleli Jan Steinsdörfer, klávesista skupiny Chinaski, a polský producent Mikolaj Trybulec. Je to naše společná věc. Psaní písní je pro mě velmi osobní a autobiografické, ale tentokrát jsem se víc otevřel,“ řekl o Friend Of A Friend zpěvák a kytarista skupiny Lake Malawi Albert Černý.

V semifinále se naší kapele postaví mimo jiné zástupci Kypru, Finska, Polska, Maďarska, Belgie, Austrálie, Portugalska nebo Řecka. Druhé semifinále se odehraje ve čtvrtek 16. května.

Albert Černý ze skupiny Lake Malawi při zkoušce v Tel Avivu.

FOTO: ČTK/AP

Podle bookmakerů je největších favoritem celého klání Nizozemec Duncan Laurence s písní Arcade. Za ním je John Lundvik ze Švédska se skladbou Too Lane For Love, třetí by podle mínění sázkových odborníků mohl skončit Francouz Bilal Hassani s písničkou Roi.

Mezi favority jsou i zástupci Ruska, Ázerbajdžánu nebo Itálie. Lake Malawi jsou v součtu mínění bookmakerů na šestnáctém místě, což by znamenalo, že by se měli dostat do finále.

Z každého semifinále postoupí deset účastníků, ve finále se k nim přidají ještě zástupci pořádajícího Izraele, dále Německa, Francie, Itálie, Španělska a Velké Británie.

Hostem finále bude zpěvačka Madonna, která zazpívá dvě skladby. Do Izraele přijede se stošedesátičlenným týmem a její vystoupení, jež by mělo stát asi milion dolarů, zaplatí podnikatel, filantrop a miliardář Sylvan Adams.

Dříve než se začalo

Eurovize je soutěž, ve které se v minulých letech odehrálo několik skandálů. Nejinak je tomu i letos. Přišly ještě dříve, než akce začala.

V únoru se vzdala reprezentace své země izraelská skupina Shalva Band. Organizátor soutěže totiž odmítl její požadavek, aby se generální zkouška před finále nekonala v pátek večer, kdy někteří ze členů skupiny slaví šabat. Právě záznam z generálky slouží mezinárodní porotě k tomu, aby rozhodla o vítězi celé soutěže. Do sporu vstoupila izraelská ministryně kultury Miri Regevová, která Evropskou vysílací unii, organizátora soutěže, požádala, aby udělala výjimku. Ta to ale odmítla s vysvětlením, že pravidla soutěže platí pro všechny. Izrael bude ve finále nakonec reprezentovat zpěvák a herec Kobi Marimi.

Na sklonku února odvolala svou účast v soutěži Ukrajina. Tamní Národní veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost Ukrajiny chtěla vyslat do Izraele zpěvačku Maruv, která zvítězila v domácím finále s písní Siren Song. Interpretka, vlastním jménem Hanna Korsunová, následně dostala čtyřiadvacet hodin na to, aby podepsala smlouvu, která jí dočasně zakazovala vystupovat v Rusku. To však odmítla. Prohlásila, že je ochotna zrušit turné v Rusku, ale nepřistoupí na další požadavky ze smlouvy, které považuje za cenzuru.

Loňskou vítězkou Eurovize je Netta z Izraele.

FOTO: ČTK/AP

V posledních dnech pak sílí kritika Izraele za to, že bombastičností soutěže chce odvést pozornost od násilí v Pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu Jordánu. V Izraeli se nicméně akce koná podle pravidel Evropské vysílací unie, neboť následující ročník se vždy uskuteční v zemi vítěze ročníku stávajícího. Loni vyhrála v Lisabonu izraelská zpěvačka Netta s písní Toy.