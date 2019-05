ČTK

Inscenace je další spoluprací Studia Hrdinů s brněnským HaDivadlem. Hrou Stiller Studio Hrdinů pokračuje v dramaturgii, která se zaměřuje na roli umělce ve společnosti. Max Frisch (1911 až 1991) byl švýcarský prozaik, dramatik a esejista. Román Stiller vznikl během Frischova pobytu v USA a Mexiku na začátku 50. let. Prvky kriminálního románu se v něm spojují s deníkovým stylem. Frisch se zabývá tématy identity - soustředí se na člověka, který utekl z vlastního já, schopnost být s druhými, smrti a nemožnosti poznat pravý svět.

Od 16. do 19. května uvede divadlo Alfred ve dvoře novou inscenaci skupiny Handa Gote nazvanou Dva sešity. Projekt navazuje na předchozí inscenaci souboru s názvem Safírová hlava, která se formou filmového paradokumentu a divadelní rekonstrukce pokoušela oživit někdejší dávný experiment. V novém představení vypráví příběh muže, který se pokouší znovu natočit fantastický film, jímž hodlal před 20 lety zahájit svou kariéru filmaře. Film zůstal nedotočen a jediný natočený filmový materiál byl nešťastnou náhodou zničen. Po filmu tak zbyly dva sešity s poznámkami a stopa v paměti tvůrce, ze které se Handa Gote tuto filmově-divadelní rekonstrukci pokouší vytvarovat.

V Divadle na Vinohradech bude mít 17. května premiéru inscenace hry současné britské autorky Penelope Skinnerové Ahoj, krásko v hlavní roli s Kateřinou Brožovou. Konverzační hra vypráví o dosud úspěšné padesátnici, které se začne v jednu chvíli bortit profesní i osobní život. V Divadle Na zábradlí má týž den premiéru titul Děvčátka, na slovíčko, který na základě kdysi známé publikace pro dospívající a podobných textů připravil pro pražskou scénu filmový režisér Marek Najbrt. V inscenaci se představí mimo jiné Jiří Vyorálek, Jana Plodková, Dita Kaplanová a Petr Čtvrtníček.

Misantrop s Javorským



Moliérova Misantropa uvede v režii Jana Friče a v hlavní roli s Vladimírem Javorským Národní divadlo na scéně Stavovského divadla. Shakespearovskou klasiku mají na programu ještě do konce sezony i Městská divadla pražská, která 25. května uvedou Romea a Julii. Nejslavnější tragédii o nešťastné lásce uvede v režii Michala Dočekala Divadlo ABC. Umělecký šéf divadla do hlavních rolí obsadil Terezu Marečkovou a Zdeňka Piškulu. Živou hudbou inscenaci doprovodí indie rocková kapela Please The Trees.

Balet Národního divadla nastudoval slavný Kafkův Proces v choreografii Maura Bigonzettiho a uvede ho v premiéře 13. června ve Stavovském divadle.

Divadlo Radka Brzobohatého začalo zkoušet představení Přelet nad kukaččím hnízdem, která bude mít premiéru 19. června. První zkoušku absolvovali herci v Portusu Praha, chráněném bydlení pro lidi s mentálním postižením, kde čerpali inspiraci a seznamovali se s vnitřními světy klientů, které přenesou do hry. Přelet nad kukaččím hnízdem je soubojem hrdosti a radosti ze života s absolutismem a tyranií. Ukazuje boj jedince, temperamentního vyvrhele McMurphyho utíkajícího pod rouškou bláznovství před nápravným zařízením, se společností, nadvládou a hierarchií v podobě psychiatrické léčebny. Představení režíruje umělecký šéf divadla Lukáš Burian.