Šárka Hellerová, Právo

Co se u vás probudilo dřív, vědomá láska k přírodě, či hudbě?

První byla láska k přírodě. Hudba z ní vychází. Vyrostl jsem v buši obklopen přírodou, a ta ovlivnila všechno ostatní. Má hudba byla a je inspirována tím, co jsem pozoroval kolem sebe. Skrz hudbu se šíří energie ve všech kulturách, je to přirozená součást našeho světa. Navíc je všude kolem. Je to zpěv ptáků, šumění v korunách stromů, hudbu můžete slyšet ve všem.

Kdy jste se začal zajímat o ochranu přírody?

Přišlo to přirozeně. Byl jsem vždycky radši venku, než abych třeba hrál videohry. Díky tomu jsem začal psát písničky, které se dotýkaly lásky k přírodě. Na moje koncerty proto chodili lidi, kterým je tato tematika blízká a různými způsoby se angažují. Skrz ně jsem se v různých environmentálních projektech zapojil i já.

Vkládáte do svých písní nějaká poselství?

Je to jen přirozené vyjádření věcí, o nichž přemýšlím. Nikdy jsem se nesnažil kázat. Má hudba vychází z toho, co cítím. Zpívám o věcech, které jsou pro mě důležité. Když se to někoho dotkne a pochopí, co chci říct, je to bezva.

Hudebně se vaše tvorba dotýká tisíců lidí po celém světě. Máte pocit, že vám rozumí?

Věřím, že velká část ano, že mě hodně poslouchají lidé, kteří ctí podobné hodnoty. Ale v zemích, v nichž lidé tolik nerozumí anglicky, se mi také stává, že mi někdo řekne, že miluje mou hudbu a že by si moc přál vědět, o čem zpívám.

Vaše hudba byla v minulosti užita v různých kontextech. Co vás potěšilo?

Nenapadá mě jeden konkrétní případ. Těší mě, že má hudba často zní jako soundtrack k různým spotům, které podporují dobročinné projekty. Ale vím, že mé písně znějí třeba i na pohřbech, když se lidé loučí se svými blízkými. To je pro mě hodně silné.

Kdy máte vy sám nejčistší požitek z hudby?

Na pódiu. Miluji vystupování. Na koncertech nejde jen o mou energii, ale o všechny přítomné lidi. Hudba během koncertu všechny propojuje. Je to obřad.

První hudební nástroj, na který jste hrál, bylo didgeridoo. V čem je pro vás tento australský nástroj jedinečný?

Didgeridoo se s jinými nástroji srovnávat nedá. Je to jeden z nejstarších hudebních nástrojů na zemi. Nevytvářejí ho lidé, vzniklo z kmenů stromů, které vyhlodali termiti. Má duši. Pro mě je to spíš něco jako spirituální dar než hudební nástroj. Na koncertech ho stále využívám.

Za svůj nejoblíbenější koncertní nástroj jste opakovaně označil slide kytaru. Kdy jste si tuto techniku hry oblíbil?

Když jsem byl ještě kluk, táta mě vzal na koncert vynikajícího slide kytaristy. Ten zvuk jsem si zamiloval, je velmi tvárný, připomíná mi vodu.

Loni jste vydal album Storm Boy. Jaký k němu máte po roce vztah?

Pořád ho rád hraji, mám pocit, že za tu dobu písničky z desky hodně vyrostly. Album je jako deník, proto rád skladby časem proměňuji, aby byly stále čerstvé.