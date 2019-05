František Cinger, Právo

Miloš Urban:

Kar





Do Karlových Var, svého rodného města, se vrací Julián Uřídil. Ne na stálo a ne jako lázeňský host, ale na anonymní pozvání jako autor knih, v kterých se odehrávají zločiny, které se nedávno staly. Minulost, na niž chtěl zapomenout, se mu však vrací jako bumerang.

Argo, 352 strany, 399 Kč

Elena Ferrante:

Dny opuštění





Román, jehož hrdinkou je překladatelka Olga, se odehrává v Turíně, kde žije v malém bytě s manželem, dvěma dětmi a psem. Děj začíná v okamžiku, kdy manžel, zdánlivě bezdůvodně, od rodiny odchází. Druhý román tajemné italské autorky se noří do duše ztrápené ženy.

Radioservis, namluvila Lucie Žáčková, CD, mp3, 7:59 hodin, 299 Kč

Barbora Šťastná:

Láska pro samouky





Ve čtyřiceti jste pořád nejistí a zmatení jako v osmnácti, jenom už to nevypadá tak roztomile. Klára se o tom přesvědčí, když ze dne na den skončí manželství a ona se znovu ocitne ve světě nezadaných. Zažije pár schůzek a zjišťuje, že trapasy online jsou trapné jako skutečné...

Motto, 280 stran, 269 Kč

Karel a Vladimír Kučerovi ad.:

Stálo to za to?





Pomyslná tečka za oslavami velkého výročí. Stálo vůbec zato zakládat republiku? Moderátor pořadu Historie.cs Vladimír Kučera a Karel Kučera položili tyto a podobné otázky významným osobnostem z různých oblastí a různých názorů.

Edice ČT, 336 stran, 499 Kč

Lee Child:

Minulost





Silnice, po níž Jack Reacher kráčí, se před ním větví do dvou stran. Má se vydat nalevo do Portsmouthu, nebo vpravo do Laconie? Vybere si Laconii, jeho otec tvrdil, že se tam narodil. Jenže v městečku nikdo o žádném Reacherovi nikdy neslyšel.

BB art, přeložila Iva Harrisová, 328 stran, 349 Kč

Jiří Macků:

Proklatě dobrý šance





Děj místy dramaticky vypjatý, chvílemi humorný a někdy svými dějovými zvraty značně absurdní, se odehrává v nedávné minulosti v malé regionální sportovní redakci v období jednoho desetiletí 1984 až 1994. Lidé s nejrůznějšími klady i nedostatky se projevují.

Nakladatelství C&K, 120 stran, 149 Kč

František Mandát:

Kamínky z toulavých bot





Autor navštívil na osm desítek států světa. Podal svědectví o pocitech, náladách a postřezích v jednotlivých zemích tak, jak je vnímal, cítil a vyfotografoval. Vznikla tak ojedinělá kniha, která zve čtenáře na výlet kolem světa.

BMSS-START, 300 stran, 499 Kč

Jacqueline Wilsonová:

Moje máma Tracy Beakerová





Jsem Jess. Jessica Amanda Beakerová. Jessica proto, že se to jméno mámě prostě líbilo. Amanda proto, že se tak jmenuje moje skvělá pěstounská babička Mandy. A Beakerová proto, že se tak jmenuje máma.

BB art, přeložila Daniela Feltová, 376 stran, 299 Kč

Dan Abnett:

Aquaman 2: Black Mantova pomsta





Černý král vrhá dlouhý stín. A Aquaman, Atlantida i celý svět před ním brzy padnou… Aquaman 2 přináší šokující tečku za desítky let trvajícím konfliktem dvou rivalů a představuje zcela nepostradatelnou kapitolu této podmořské ságy.

BB art, překlad Changer the Elder, 216 stran, 299 Kč