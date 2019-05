Stanislav Dvořák, Novinky

Snímek Those Who Wish Me Dead, kde herečka vytvoří jednu z hlavních postav vedle Nicholase Houlta, chystají studia Film Rites a Bron Studios a spolufinancuje New Line Cinema. Naděje vzbuzuje hlavně to, že ho má režírovat Taylor Sheridan, člověk, který stál za velmi dobře hodnoceným filmem Wind River. Šlo o drama/detektivku z mrazivých zapadlých hor s výjimečným scénářem, herci a dokonale využitým prostředím.

„Taylor Sheridan je výjimečný filmař a moc se těšíme na spolupráci s ním, Angelinou Jolie, Bronem a celým týmem na tomhle vzrušujícím projektu,“ uvedli Richard Brener a Carolyn Blackwoodová z New Line Cinema.

Jeremy Renner a Elizabeth Olsenová ve filmu Wind River

FOTO: Freeman Film Trade

Jedná se o „neo-western“ podle knihy Michaela Koryty, který se odehrává v divočině kdesi v Montaně. Mladý svědek vraždy se tam ukrývá, ale dva najatí zabijáci ho stopují a mají ho umlčet. V dalších rolích by měli hrát Jon Bernthal, Tyler Perry, Aidan Gillen či Medina Senghore. Natáčení ještě nezačalo, naopak ve fázi postprodukce se nachází Come Away, fantasy film, který spojuje Alenku v říši divů a Petera Pana. Někteří to označují za „prequel“ k Alence v říši divů. Vedle Angeliny Jolie se objeví Michael Caine nebo Derek Jacobi.

Herečka nedávno režírovala snímek z Kambodži Nejdřív zabili mého otce o vražedném šílenství komunistického diktátora Pol Pota. Ten v sedmdesátých letech zrušil školy, úřady, banky i buddhistické kláštery. Zbudoval koncentrační tábory a zahájil masové vraždění. Podle různých odhadů kvůli Pol Potovi zemřelo asi 2 až 2,5 miliónu Kambodžanů.

Z filmu The Breadwinner

FOTO: Cartoon Saloon

Produkovala také film The Breadwinner o afghánské holčičce, která žije pod nadvládou hnutí Tálibán.

Angelina Jolie spolupracovala na snímku s GKIDS, newyorským distributorem, jehož filmy už posbíraly pár nominací na Oscara. The Breadwinner vychází z knihy Deborah Ellisové o afghánské dívce, která si ustřihne vlasy a maskuje se jako kluk, aby mohla podporovat svou rodinu, když Tálibán uvězní otce. Samotnou animaci dělala irská společnost Cartoon Saloon, která se specializuje na ruční práci a stála třeba za úspěšnými filmy The Secret of Kells a Song of the Sea.