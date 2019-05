Novinky

Cohen, které objevil pianista Danilo Pérez a pak ho přizval do sextetu Origin další hráč na klávesy Chick Corea, doprovázel legendárního jazzrockového pianistu Herbieho Hancocka, zpěváka Bobbyho McFerrina či kytaristu Kurta Rosenwinkela, vystupuje v České republice poměrně často, hrál tu i s brněnskou filharmonií. Pražský koncert je ovšem výjimečný, protože Cohen s sebou přiváží dalšího výjimečného muzikanta, pianistu Elchina Shirinova. S ním hrál nejen bubeník Eric Harlan, ale také jmenovec kontrabasisty Cohena, trumpetista Avishai Cohen.

Na bicí oba doprovází Noam David.

Zajímavý je koncert ještě z jednoho důvodu - jádro repertoáru by měly tvořit skladby z nového Cohenova alba Arvoles, které by mělo vyjít v červnu. V Praze by se však už mohlo nabízet, uvedl pořádající za P&J Music.