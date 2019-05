Věra Míšková, Právo

Mary Poppins se vrací





Děti známé z původního filmu jsou už dospělé. V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen. Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins. Za pomoci veselého lampáře Jacka a svých kouzelných schopností pomůže rodině znovu nalézt ztracenou radost a štěstí.

Mary Poppins se vrací, USA 2018, muzikál/fantasy, režie: Rob Marshall, hrají: Emily Bluntová, Meryl Streepová, Colin Firth, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw a další.

Když draka bolí hlava





Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde pracuje i netradiční pomocník, dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou děti objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi...

Když draka bolí hlava, Česko/Slovensko 2018, pohádka, 99 min., režie: Dušan Rapoš, hrají: Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján Koleník, Kamila Magálová a další.

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru





Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix, který si jednoho dne musí připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby návod na magickou směs zapomněl. S pomocí svých věrných přátel Asterixe a Obelixe se vydává hledat vhodného následovníka.

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, Francie 2018, animovaný, 105 min., režie: Dennis Gansel.

Malá čarodějnice





Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí do učení, ale má to háček...

Malá čarodějnice, Německo/Švýcarsko 2018, pohádková fantasy, 103 min., režie: Mike Schaerer, hrají: Karoline Herfurthová, Suzanne von Borsody, Eveline Hallová, Michael Gempart a další.

Najednou jsme rodina





Pete a Ellie se rozhodnou založit rodinu a vrhnou se po hlavě do světa pěstounské péče. Když zjistí, že má jejich vysněné dítě dva sourozence, rozroste se jejich domácnost přes noc hned o tři členy! Pete s Ellie se musí s notnou dávkou humoru naučit, co znamená být rodič, aby svým novým ratolestem vytvořili opravdový domov.

Najednou jsme rodina, USA 2018, komedie, 113 min., režie: Sean Anders, hrají: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencerová, Isabela Monerová, Gustavo Quiroz a další.

Vymazaný kluk





Skutečný příběh Jareda Eamonse, syna baptistického pastora v malém americkém městě, který musí překonat následky přiznání své homosexuality rodičům. Ti bojují s tím, jak uvést v soulad svou víru s láskou k synovi. Ze strachu ze ztráty rodiny, přátel, komunity se Jared nechá dotlačit do terapeutického programu přeměny. Během pobytu se dostane do konfliktu s jeho lídrem a začíná jeho cesta k nalezení vlastního názoru a akceptování sama sebe.

Vymazaný kluk, USA 2018, životopisné drama, 108 min., režie: Joel Edgerton, hrají: Lucas Hedges, Nicole Kidmanová, Joel Edgerton, Russell Crowe, Xavier Dolan a další.