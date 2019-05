Věra Míšková, Právo

UglyDolls

Video

Trailer k filmu UglyDolls

Moxy sice miluje svůj život ve městečku Uglyville, kde je vše předem dáno, ale přece jen jí zvědavost nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco také na druhé straně hor. Sebere partu přátel a vydají se tam. Objeví město Perfection, ve kterém jsou cvičeny dokonalé hračky a pak vyslány do “skutečného světa”, aby našly své milující dítě...

UglyDolls, USA 2019, animovaný fantasy, 88 min., režie: Kelly Asbury

The Beach Bum

Video

Trailer k filmu The Beach Bum

Plážový povaleč, obejda a vagabund, který si říká Moondog, je věčně pod vlivem čehokoliv omamného, a žije ve velkém stylu mimo jakákoliv popsatelná kritéria. K tomu je ale básník a je až nechutně bohatý. Občas si na to dokonce vzpomene, stejně jako na to, že má dceru a ženu. Ucho se utrhne, když po jednom večírku narazí autem do stromu a musí na odvykačku.

The Beach Bum, USA /Francie/VB/Švýcarsko 2019, komedie, 95 min., režie: Harmony Korine, hrají: Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher a další.

Láska na druhý pohled

Video

Trailer k filmu Láska na druhý pohled

Raphaelovi připadá jeho život naprosto dokonalý. Je slavným spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující a krásná žena ho podporuje. A to až do jednoho večera, kdy to v jejich vztahu trochu zaskřípe. Druhý den ráno se Raphael probudí do úplně jiného, alternativního světa, ve kterém musí znovu a od začátku bojovat o svou životní lásku.

Láska na druhý pohled, Francie/Belgie 2019, romantická komedie, 117 min., režie: Hugo Gélin, hrají: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe a další.

Problémy prvního světa

Video

Trailer k filmu Problémy prvního světa

Starosti života v bohaté, průmyslově rozvinuté společnosti, nad kterými by obyvatelé třetího světa jen obraceli oči v sloup.

Problémy prvního světa, Česko/Izrael 2019, povídková komedie, 68 min., režie: Elad Keidan, Jan Hecht, Jakub Felcman, Anna Kopecká, hrají: Lenka Vlasáková, Martin Finger, Jan Kačena, Tomáš Palatý, Ester Geislerová a další.

Moje století

Video

Trailer k filmu Moje století

Osudy protagonistů z většiny regionů naší země prostupují archivními obrazy zásadních historických událostí. Dokument je dobrodružným pátráním po naší národní identitě. Po tom, kdo jsme byli a kdo jsme. Sledujeme subjektivní svědectví žijících 25 stoletých lidí.

Moje století, Česko 2019, dokument, 104 min., režie: Theodora Remundová.